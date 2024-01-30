Дело о 1,5 млрд грн Минобороны: в ЦПК заявили, что решения о предоплате подписывал Резников

В Центре противодействия коррупции заявили, что в июне 2022 года был утвержден перечень товаров для поставки в Минобороны и подготовлен проект государственного контракта.

Стали известны новые подробности дела о хищении 1,5 млрд гривен Минобороны. Так, прокурор просит Александра Лиева стражу с залогом в 268,9 млн гривен, а незаконные решения о предоплате подписывал лично бывший министр обороны Алексей Резников. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Сообщается, что во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения экс-руководителю департамента Минобороны Лиеву стало известно, что он другие подозреваемые по этому делу создали организованную преступную группу. Также стала известна роль действующего руководителя закупочного оборонного департамента Минобороны Тоомаса Нахкура.

Как заявила сторона обвинения, еще в июне 2022 года был утвержден перечень товаров для поставки в Минобороны и подготовлен проект государственного контракта. Протокол об этом со стороны Минобороны подписал Лиев.

Следствие считает, что бизнесмены Хорошаев, чиновник "Львовского арсенала" Сахненко и бывший руководитель департамента закупок оружия Минобороны Лиев обеспечивали соответствующие переговоры по выполнению контракта. Нахкур способствовал действиям Хорошаева, Лиева и Збитнева и маскировал их.

В ЦПК заявили, что для создания видимости поставки в сентябре 2022 года представитель словацкой компании Sevotech Хорошаев осмотрел товары, сделал фото и прислал их во Львовский арсенал, а оттуда они попали в Минобороны. После этого Лиев и Накхур утвердили коммерческое предложение по закупке минометных выстрелов.

Сообщается, что в октябре 2022 года чиновники Минобороны, по мнению следствия, понимали, что поставки не будет. Однако они заключили контракт на поставку минометных выстрелов на 100 тысяч штук стоимостью 1,3 млрд грн без НДС. Предоплата составляла 97% и предусматривала отсрочку не более 5 месяцев.

ЦПК пишет, что первая поставка должна была состояться до 10 декабря 2022 года. Понимая, что поставок не будет, Лиев вместе с Хорошаевым прибыли в Хорватию. Там Лиев осуществил повторный осмотр товара для последующей переписки с Минобороны по поводу отсутствия оснований невыполнения контракта.

По мнению прокурора, решение об осуществлении предварительной оплаты нарушали существующие в Минобороны инструкции и согласование департаментами. Однако документы были направлены на согласование тогдашнему министру Резникову, после чего решение было утверждено.

В сообщении также говорится, что 17 ноября 2022 на счета "Львовского арсенала" поступила предоплата. Денежные средства в размере 1,3 млрд грн сразу же перевели со счета в государственном Сбербанке на счет в частном банке Аккорд. Затем была приобретена валюта и выведена на счета подконтрольных компаний. Следствие считает, что на территории Хорватии эти средства обналичили и использовали по собственному усмотрению.

Сообщается, что на счетах "Львовского арсенала" успели арестовать 818 млн грн. Позже Лиев напрямую заключил контракт на поставку танковых выстрелов по схожей схеме.

Дело о минах — детали

В заметке пресс-службы СБУ рассказываются детали дела. Согласно данным расследования, в августе 2022 года, когда министром обороны был Алексей Резников, Минобороны заключило контракт с "Львовским арсеналом". Согласно договору компания должна была получить 1,5 млрд грн и поставить ВСУ 100 тыс. минометных снарядов.

Деньги "Львовский арсенал" получил, но мины не предоставил. Зато часть денег перевели на счет зарубежной компании, которая, как заявлялось, и должна была бы предоставить мины. Однако этого не сделано, зато деньги оказались на счету другой компании на Балканах. Остальная сумма осталась в Украине на счету аффилированной компании.