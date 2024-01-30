"Не видим стремления к войне": в Белом доме не исключили ударов по Ирану, но не объявили решений

По словам представителя администрации президента Джона Кирби, Белый дом не желает решать конфликт с Тегераном военным способом. В Пентагоне считают, что Иран также не заинтересован в боевых действиях.

Белый дом не исключил, что президент Джо Байден рассматривает возможность атак по Ирану после того, как трое военных США погибли и более 40 солдат были ранены в результате нападения на их базу в Иордании, но не увидел "стремлений к войне" со стороны Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что сейчас администрация Байдена работает над вариантами. В то же время он не исключил применения силы.

"Мы не стремимся к конфликту с режимом военным способом", — пояснил он.

Пентагон предположил, что Иран также не желает боевых действий. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх добавила, что военное ведомство не считает, что Иран также не хочет войны.

"Мы, конечно, не стремимся к войне, и, откровенно говоря, мы не видим, чтобы Иран стремился к войне с Соединенными Штатами", — сказала она журналистам.

Война между США и Ираном: потенциальные риски

Администрация президента Джо Байдена, как сообщило агентство Bloobmberg, рассматривает возможность нанести удар по Ирану в связи с атакой иранского беспилотника в Иордании, приведшей к гибели трех американских солдат. Аналитики считают, что США находятся на пороге еще большего втягивания в региональный конфликт. Американцы нанесли десятки ударов по ставленникам Ирана в Ираке и Сирии, а также начали волну ударов по хуситам в Йемене.

Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки в Национальном совете по вопросам разведки, считает, что администрации Байдена придется придерживаться очень деликатной линии, пытаясь ответить достаточно сильно, чтобы восстановить определенную крошку сдерживания. Действия будут направлены на то, чтобы атаки снова не повторялись.

Напомним, 29 января 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний руководитель американского государства Джо Байден подтолкнул мир к Третьей мировой войне. Трамп подчеркнул, когда он был бы президентом, Иран не решился бы на удар, а Россия не атаковала бы Украину.