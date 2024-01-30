Армия Беларуси вблизи границы с Украиной установила блокпосты и задействовала ССО: что известно (фото)

Командование соседнего государства утверждает, что в приграничных регионах запланированы учения, к которым привлечены бойцы Сил специальных операций и подразделения БПЛА.

В районах украинской границы выставлены блокпосты и привлечены Силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси. В пресс-службе Минобороны страны в Telegram-канале сообщили подробности.

В ведомстве отметили, что комплекс мероприятий направленный на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны. Особое внимание личный состав уделяет работе на контрольно-пропускных пунктах. На направлении украинской границы привлекли личный состав ССО.

Основная цель таких действий, как заявили в ведомстве, это обеспечение защиты граждан Беларуси, пересечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Под охраной важные объекты, включая дороги и другие пути. В своих тренировках белорусские подразделения используют БПЛА.

Фото: Министерство обороны Беларуси

Война против Украины: как армия Беларуси готовится к боевым действиям

Основатель инициативы BYPOL, которую создали бывшие белорусские силовики, выступающие против режима Лукашенко, Александр Азаров, рассказал телеканалу "Еспресо", что белорусская армия постоянно готовится к войне, но военные страны не хотят участвовать в военных действиях на территории Украины.

"Люди фактически теряют белорусскую идентичность", — пояснил он

Александр Азаров отметил, что Силы специальных операций с начала войны находились на границе с Украиной. По его словам, из белорусских военных "делают зомби, людей пророссийского мира".

Напомним, 17 января в ГУР высказались об участии армии Беларуси в войне против Украины. По словам представителя разведки Андрея Юсова, Кремль давил на Минск, чтобы войска Беларуси непосредственно помогали оккупантам в наземных операциях, однако за 2 года ничего не получилось.