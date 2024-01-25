В Беларуси представили новый разведывательный БПЛА для спецназа "Споттер-ПБ-3"

Дрон изготовлен из композитных материалов и способен развивать скорость до 65 км/ч. При этом может находиться в воздухе до 90 минут.

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Белорусское предприятие "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" на выставке UMEX-2024 впервые представил новый разведывательный БПЛА "Споттер-ПБ-3". По словам разработчиков, дрон прошел все испытания и запущен в серию. Об этом 25 января сообщил ресурс EDR Magazine.

Представители компании отмечают, что беспилотник специально разработан для Сил специальных операций (ССО). Конструкция дрона включает в себя композитные материалы и пенопласт. Это позволяет включить его в 10 кг комплект рюкзака бойцов ССО, в котором кроме беспилотника массой 5 кг находится наземная станция управления в виде портативного планшета и антенны. При этом для транспортировки крыло аппарата необходимо отсоединить от фюзеляжа.

"Споттер-ПБ-3" — это БПЛА с фиксированным крылом, имеющий высокорасположенное прямое крыло и традиционную хвостовую часть с горизонтальным оперением и вертикальными рулями. В середине высокорасположенного крыла установлен электродвигатель с двухлопастным толкающим винтом.

В нижней части фюзеляжа, в центре, находится оптико-электронный датчик, состоящий либо из телевизионной камеры, либо из инфракрасной камеры, который выдвигается в полете и убирается в фюзеляж при посадке. При этом на борту БПЛА установлена инерциальная навигационная система.

Аппарат запускается вручную и приземляется на фюзеляж без парашюта. Обычно планер может быть использован 10 раз.

Характеристики:

дальность действия — 10 км;

скорость полета — до 65 км/ч;

высота полета — до 900 метров;

продолжительность — до 90 минут.

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Напомним, компания Quantum Systems втрое увеличила поставки в Украину беспилотников Vector, спрос на которые обусловлен необходимостью украинских войск находить противника в темное время суток. Разработчики сообщили, что конструкция и технические характеристики дрона были улучшены.