ВМФ России планирует оснастить свои десантные корабли дронами Орлан-10 и ZALA, — СМИ

Западные эксперты предположили, что наряду с этими беспилотниками десантные корабли РФ также могут быть модернизированы для работы с дронами-камикадзе семейства "Ланцет".

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Военно-морской флот России с учетом боевых действий в Украине планирует расширить возможности своих десантных кораблей. Одна из таких инициатив включает в себя интеграцию беспилотников "Орлан-10" и ZALA для повышения ситуационной осведомленности кораблей во время десантных операций. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"С помощью БПЛА экипажи смогут корректировать огонь артиллерии и прикрывать десант. Кроме того, БДК (большие десантные корабли, — прим. ред) усилят дополнительными средствами противовоздушной обороны", — пишут российские пропагандисты.

Беспилотники "Орлан-10" и ZALA обеспечат десантные корабли современными средствами наблюдения и разведки, как на этапе подготовки к высадке, так и во время проведения операций. БПЛА также можно будет использовать в качестве средств наблюдения для обнаружения и обозначения целей для морской артиллерии, что уже использовалось противником во время битвы за Мариуполь.

Комментируя информацию российских СМИ западные обозреватели отметили, что несмотря на молчание официальных представителей военного командования РФ, десантные корабли также могут быть модернизированы для работы с дронами-камикадзе семейства "Ланцет", что обеспечит органическую высокоточную огневую поддержку.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в августе прошлого года сообщил, что российские дроны "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для Сил обороны Украины. По его словам, беспилотники представляют такую угрозу, которую нельзя игнорировать.

Ранее мы подробно писали о тактико-технических характеристиках российских беспилотников ZALA. Это дрон квадрокоптерного типа, который способен подняться на высоту до 1500 м и имеет скорость 30 км /ч, при этом максимально время полета составляет 30 минут.