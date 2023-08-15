"Не имеем права игнорировать": БПЛА "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для ВСУ, – Ермак

По словам главы ОП, БПЛА "Ланцет" содержит не менее 19 иностранных электронных компонентов, в частности западных. Эти дроны оккупанты активно используют против украинской бронетехники на фронте.

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Российские беспилотные летательные аппараты Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для Сил обороны Украины. Об этом после визита на фронт сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram 15 августа.

"Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан" для наших сил. Это угроза, которую мы не имеем права игнорировать", — написал Ермак.

Глава ОП заявил, что эти данные были приняты к сведению. По его словам, необходимо приложить максимум усилий для ограничения ударных способностей российских оккупантов.

Как отмечает Андрей Ермак, ВС РФ применяют "Ланцеты" на фронте против украинской бронетехники. В то же время "Орланы" используются для разведки и корректировки огня.

Ермак подчеркнул, что в Украине исследуют упомянутые дроны, а разведка передает партнерам данные о схемах, по которым Россия обходит санкции. По данным чиновника, дрон "Ланцет" содержит не менее 19 иностранных электронных компонентов, в том числе западных.

Глава ОП также анонсировал документ с конкретными санкционными предложениями, чтобы исключить поступление в РФ микроэлектроники, станков и другого оборудования, необходимого для производства БПЛА.

Напомним, что по данным Defense Express от 4 августа, оккупанты изготавливают гильзы для "Ланцетов" на станках из Японии и Кореи, предположительно, закупленных через "серые схемы".

Ранее, 20 июля, мы писали о том, что Лаврентий Захаров, который является сыном конструктора российских барражирующих боеприпасов "Ланцет" Александра Захарова, работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения в Швейцарии.