Семья конструктора БПЛА Александра Захарова, который вооружает российскую армию, владеет недвижимостью в Великобритании, а его младший сын является сотрудником Института ООН по исследованию проблем разоружения.

Related video

Лаврентий Захаров, который является сыном конструктора российских барражирующих боеприпасов "Ланцет" Александра Захарова, работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) в Швейцарии. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

Сообщается, что младший сын создателя БПЛА "Ланцет" живет за границей как минимум с 2015 года. Он окончил британскую школу, а также учился в Университетском колледже Лондона и Лондонской школе экономики.

По данным журналистов, сейчас сын Александра Захарова является "специалистом по разоружению". Он начал работать в UNIDIR в мае 2023 года. До этого он работал в агентствах ООН в Нью-Йорке и Риме.

На официальном портале UNIDIR указано, что Лаврентий является выпускником программы по обычным вооружениям и боеприпасам.

"Основными исследовательскими интересами Лаврентия являются укрепление управления оружием и боеприпасами (SWAM), а также разминирование и гуманитарный доступ. Он говорит по-русски и по-английски", — говорится на сайте.

Лаврентий Захаров работает в UNIDIR

Журналисты также выяснили, что семье Александра Захарова принадлежит недвижимость в элитном районе Лондона. Речь идет о квартире за 1,5 млн фунтов стерлингов, примерно в километре от Биг-Бена и от Букингемского дворца.

Дом в Лондоне, в котором семья Александра Захарова, приобрела квартиру

Напомним, что по данным СМИ от 16 июля, с начала войны производство беспилотных аппаратов "Ланцет" выросло. Отмечается, что россияне осуществляют производство этих аппаратов в заброшенных торговых центрах.

Ранее, 3 июля, советник министра обороны Украины Юрий Сак отметил, что "Ланцеты" вызывают наибольшее опасение у украинских военных потому, что могут повреждать или полностью уничтожать дорогостоящую военную технику.

Однако по данным Defense Express от 18 июля, у новой модели дрона "Ланцет" есть ряд слабых сторон, о которых умалчивает российская сторона. В частности, он не умеет самостоятельно находить и распознавать цели.