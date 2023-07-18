Не работает без помощников: россияне случайно раскрыли слабые стороны дрона "Ланцет" (фото)

Актуальная версия беспилотника-камикадзе, по мнению аналитиков, не может самостоятельно искать цели в Украине, а новая пока существует только в виде модели.

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У новой модели дрона "Ланцет" есть ряд слабых сторон, о которых умалчивает российская сторона. Об этом написало медиа Defense Express, проанализировав видео, в котором россияне представляли обновленную модель этого беспилотника.

Аналитики обратили внимание на то, что россияне, возможно, неумышленно, но раскрыли слабое место своего модифицированного разведывательно-ударного комплекса: "Ланцет" не умеет самостоятельно находить и распознавать цели. Для этого "убийце ПВО" нужен помощник — разведывательный дрон Supercam, который будет наводить "Ланцет" на цель. В самой же видео презентации обновленной модели дрона разработчики делали упор как раз на том, что современные технологии позволяют "умному" беспилотнику находить цель и различать бронетехнику противника.

Кроме того, как сообщает СМИ, для создания эффекта масштабного производства беспилотных летальных аппаратов во время съемок видео россияне использовали зеркала. Это помогло пропагандистам расширить пространство и создать видимость того, что РФ в разы нарастила выпуск смертоносных дронов.

А "Ланцет" со складными крыльями и пусковую установку, которая по заверению российской стороны способна атаковать украинскую систему ПВО целым роем дронов одновременно, зрителям показали в виде анимации. Медиа предполагает, что настоящие модели БПЛА и пусковой установки в кадре не присутствовали.

Из всего, сказанного выше, Defense Express делает вывод, что в ближайшее время Россия будет снимать еще больше пропагандистских видео о якобы успехах собственного военно-промышленного комплекса. Это делается с целью дезориентации и запугивания как украинских военных, так и рядовых граждан.

Российские пропагандисты использовали зеркала, когда снимали ролик о производстве "Ланцетов" Фото: Defense Express

Новые дроны "Ланцет": что о них известно

В воскресенье, 16 июля, на российском телевидение компания ZALA Aero представила новую, усовершенствованную модель смертоносного беспилотника "Ланцет". Сами разработчики уже прозвали беспилотный летальный аппарат "убийцей ПВО".

Новую модель дрона-камикадзе оснастили крылом и хвостовым оперением, которое может складываться. Кроме того разработчики создали контейнерную пусковую установку, которая позволяет оператору за один раз выпускать сразу несколько беспилотников.

Российские военные эксперты заявили о том, что технические изменения помогут увеличить боеспособность беспилотника. Так, учитывая то, что контейнерная установка будет запускать сразу ряд барражирующих боеприпасов, ВС РФ смогут активнее поражать украинскую бронированную технику. Также рой "Ланцетов", по мнению экспертов, сможет повреждать целые системы ПВО, так как им придется работать сразу по нескольким движущимся целям, которые были запущены одновременно.

Напомним, 17 июля вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров оценил наращивание производства дронов "Ланцет" в РФ. По словам главы профильного министерства, какую бы новую или усовершенствованную старую модель беспилотника не выпустил российский военно-промышленный комплекс, Украина всегда найдет чем ответить.

А днем раньше российская сторона сообщение о том, что нарастила в разы производство дронов "Ланцет". Таким образом в РФ отреагировали на заявление Украины о том, что у ВС РФ осталось не более 50 штук смертоносных беспилотников.