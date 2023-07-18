Не працює без помічників: росіяни випадково розкрили слабкі сторони дрона "Ланцет" (фото)

Актуальна версія безпілотника-камікадзе, на думку аналітиків, не може самостійно шукати цілі в Україні, а нова поки що існує тільки у вигляді моделі.

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У нової моделі дрона "Ланцет" є низка слабких сторін, про які замовчує російська сторона. Про це написало медіа Defense Express, проаналізувавши відео, в якому росіяни представляли оновлену модель цього безпілотника.

Аналітики звернули увагу на те, що росіяни, можливо, ненавмисно, але розкрили слабке місце свого модифікованого розвідувально-ударного комплексу: "Ланцет" не вміє самостійно знаходити й розпізнавати цілі. Для цього "вбивці ППО" потрібен помічник — розвідувальний дрон Supercam, який наводитиме "Ланцет" на ціль. У самій же відео презентації оновленої моделі дрона розробники наголошували якраз на тому, що сучасні технології дають змогу "розумному" безпілотнику знаходити мету і розрізняти бронетехніку противника.

Крім того, як повідомляє ЗМІ, для створення ефекту масштабного виробництва безпілотних летальних апаратів під час знімання відео росіяни використовували дзеркала. Це допомогло пропагандистам розширити простір і створити видимість того, що РФ у рази наростила випуск смертоносних дронів.

А "Ланцет" зі складними крилами та пускову установку, яка за запевненням російської сторони здатна атакувати українську систему ППО цілим роєм дронів одночасно, глядачам показали у вигляді анімації. Медіа припускає, що справжніх моделей БПЛА і пускової установки в кадрі не було.

З усього, сказаного вище, Defense Express робить висновок, що найближчим часом Росія зніматиме ще більше пропагандистських відео про нібито успіхи власного військово-промислового комплексу. Це робиться з метою дезорієнтації та залякування як українських військових, так і пересічних громадян.

Російські пропагандисти використовували дзеркала, коли знімали ролик про виробництво "Ланцетів" Фото: Defense Express

Нові дрони "Ланцет": що про них відомо

У неділю, 16 липня, на російському телебаченні компанія ZALA Aero представила нову, вдосконалену модель смертоносного безпілотника "Ланцет". Самі розробники вже прозвали безпілотний летальний апарат "вбивцею ППО".

Нову модель дрона-камікадзе оснастили крилом і хвостовим оперенням, яке може складатися. Крім того, розробники створили контейнерну пускову установку, яка дає змогу оператору за один раз випускати одразу кілька безпілотників.

Російські військові експерти заявили про те, що технічні зміни допоможуть збільшити боєздатність безпілотника. Так, з огляду на те, що контейнерна установка запускатиме одразу низку баражувальних боєприпасів, ЗС РФ зможуть активніше вражати українську броньовану техніку. Також рій "Ланцетів", на думку експертів, зможе ушкоджувати цілі системи ППО, оскільки їм доведеться працювати одразу по кількох рухомих цілях, які були запущені одночасно.

Нагадаємо, 17 липня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров оцінив нарощування виробництва дронів "Ланцет" у РФ. За словами глави профільного міністерства, яку б нову або вдосконалену стару модель безпілотника не випустив російський військово-промисловий комплекс, Україна завжди знайде чим відповісти.

А днем раніше російська сторона повідомила про те, що наростила в рази виробництво дронів "Ланцет". У такий спосіб у РФ відреагували на заяву України про те, що у ЗС РФ залишилося не більше 50 штук смертоносних безпілотників.