Ariete теряют актуальность: как Италия планирует модернизировать танковый кулак

В предстоящие 20 лет итальянская армия может пересесть с отечественных машин на немецкие Leopard 2A8, а кроме этого участвовать в разработке перспективного танка MGCS.

Италия планирует обновить парк основных боевых танков в следующие 20 лет. Ставку планируется сделать на немецкие Leopard 2A8 и перспективные MGCS, которые разрабатывает Франция и Германия. Об этом сообщает Army Recognition.

По состоянию на 2024 год парк итальянских танков состоит из отечественных танков Ariete в составе двух механизированных бригад. Всего 123 машины находятся на вооружении итальянской армии. Главным направлением для модернизации танкового кулака является приобретение новых Leopard 2A8. Рим планирует приобрести 125 танков, которые должны поступать в армию до конца десятилетия.

Leopard 2А8 Фото: скриншот

Большая часть характеристик Leopard 2A8 остается неизвестной, но это самая новая модернизация, которая только в прошлом году дебютировала на выставке вооружений. Танк должен получить лучшее бронирование, самые современные системы управления огнем, а также улучшенную трансмиссию и связь.

Кроме этого Италия присоединилась к разработке танка будущего MGCS. С итальянской стороны присоединилась компания Leonardo к французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Италия надеется усилить военные связи в Европе, а также с Берлином и Парижем. MGCS должен заменить танки Leopard 2 и Leclerc. Рим рассчитывает заказать около 250 танков MGCS, что может стоить до 4 млрд долларов.

Проект танка MGCS

Напомним, 7 августа СМИ писали, что Италия планирует модернизировать танки C1 Ariete на 900 млн долларов.

19 июня Италия заинтересовалась приобрести немецкие танки Leopard 2A8 вслед за Чехией и Норвегией.