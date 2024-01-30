Жесчте чем при Мао: как китайская партия "закручивает гайки" своим вооруженным силам

Си Цзиньпин заявил, что верность партии лежит в основе целей вооруженных сил. А так как коррупция и взяточничество подрывает боеготовность армии КНР, китайский лидер намерен продолжать "упорно очищать политическую экосистему".

Со времен Мао Цзэдуна Коммунистическая партия Китая провозгласила, что партия должна контролировать вооруженные силы, поэтому Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и по сей день находится под политическим контролем. Однако нынешний лидер КНР Си Цзиньпин вывел этот принцип на новый уровень. О последствиях чисток в рядах китайских военных рассказал 29 января бывший генерал индийской армии Подали Шанкар Раджешвар.

Недавняя чистка Си Цзиньпином девяти генералов НОАК попала в заголовки международных газет. Двое из них руководили запусками спутников и пилотируемыми космическими полетами. Один адмирал сыграл важную роль в расширении присутствия Китая в Южно-Китайском море. Пять офицеров — бывшие или действующие высшие командиры НОАК, еще один участвовал в разработке ядерной политики Китая.

По мнению индийского генерала, это целенаправленное преследование имеет политические последствия, выходящие за рамки простой коррупции и взяточничества. Еще в июне 2023 издание South China Morning Post сообщило, что высший военный орган Китая издал беспрецедентные правила для социальной жизни высших командиров — шаг, который не применялся "даже во времена Мао Цзэдуна".

"Верность партии лежит в основе целей вооруженных сил", - заявил Си Цзиньпин

Контроль поведения

Эти правила касались контроля за общественной деятельностью действующих и отставных старших офицеров НОАК. Они устанавливали кодекс поведения:

в общении с чиновниками Коммунистической партии;

с правительственными органами и государственными предприятиями;

с общественными организациями;

со средствами массовой информации;

с академическими и исследовательскими организациями;

с этническими меньшинствами и религиозными группами;

с иностранными учреждениями,

с членами семей и людьми, с которыми они могли познакомиться в Интернете.

"Эти строгие правила означали, что высшие чины НОАК едва могли разговаривать со своими изображениями!" — подчеркнул Раджешвар.

Чистки на фоне борьбы с коррупцией

Вскоре после этого, в июле 2023 года, Си Цзиньпин бесцеремонно провел ряд громких увольнений — в отставку ушли три высших генерала НОАК, министр иностранных дел Цинь Ган, и министр обороны Ли Шанфу. В то же время стало известно, что местонахождение бывшего министра обороны Вэя Фэнхэ также неизвестно, и с момента увольнения его не видели.

Бывший министр обороны Китая Ли Шанфу

Бывший министр иностранных дел КНР Цинь Ган

Кроме того, было объявлено, что генерал-лейтенант из системы охраны высшего руководства КПК Ван Шаоцзюнь умер от неизвестной болезни. После всех событий китайский лидер вызвал в Пекин высшее военное руководство НОАК и заявил, что "верность партии лежит в основе целей вооруженных сил".

"Было очевидно, что Си Цзиньпину и Китаю угрожает опасность, выходящая за рамки обычного, раз он созвал такое совещание, а затем предал его огласке", — отмечает индийский генерал.

По его словам, стало известно, что коррупция в рядах НОАК влияет на качество вооружения, и Си не стал с этим мириться, поэтому почти каждый сектор экономики Китая — финансы, государственные предприятия, железные дороги, энергетика, спорт, табачная промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и инфраструктура — все они стали мишенью, для охотников за коррупционерами.

Согласно последним сообщениям, Си дал своим борцам с коррупцией свободу действий. Он лично приказал им не проявлять милосердия в "суровой и сложной" борьбе и продолжать "упорно очищать политическую экосистему". В центре проблемы находятся взяточничество, связанное с продажей должностей, и хищения в отделах материально-технического снабжения и контрактах — все это подрывает боеготовность армии КНР.

Какие ожидаются результаты

Автор материала отмечает, что китайскому лидеру всегда придется "оглядываться через плечо" и беспокоиться о том, сможет ли НОАК выполнить поставленные задачи, когда придет время. Однако при таком положении дел нельзя продолжать сокращать руководство по всем направлениям и ожидать, что система будет работать на полную мощность.

Раджешвар приходит к выводу, что с учетом вышесказанного, все механизмы китайской системы работают с перебоями. С одной стороны указанные проблемы должны приостановить глобальные амбиции Китая, с другой — следует понимать, что Си Цзиньпин является идейным человеком и не собирается опускать руки.

"Он будет продолжать воплощать свою мечту об омоложении китайской нации и создании китаецентричного мира, что бы ни случилось. Все признаки указывают в этом направлении", — подытожил индийский генерал.