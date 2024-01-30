Отпуска, ранения и награды: за что платят оккупанты в армии РФ

Российские журналисты пишут, что с начала полномасштабного вторжения в Украину количество открытых коррупционных дел практически не изменилось. Однако теперь российские военные могут за деньги получить больше "услуг".

В российской армии военные всегда могли за деньги получить как новое звание, так и отпуск или прибавку к зарплате. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину к таким "услугам" добавились новые. Об этом пишет издание "Верстка".

Отмечается, что полномасштабное вторжение в Украину практически не повлияло на количество открытых коррупционных дел. Российские военные платили за выходные, отпуск, воинское звание или водительское удостоверение категории С, которое позволяет управлять грузовыми автомобилями.

После 2022 года российские солдаты получили возможность приобрести справки о ранениях, не ехать в зону боевых действий или быть включенными в список на получение государственной награды.

По словам оккупанта одного из подразделений армии РФ, наиболее распространена коррупция среди мобилизованных и тех, кто добровольно подписал контракт. Он рассказал российским журналистам, что в Луганске жил рядом с мобилизованными из Тулы, которые практически не выходили из дома и постоянно выпивали. За такую "услугу" они платили 150 тысяч рублей в месяц.

За возможность поехать домой российские военные платят от 20 до 30 тысяч рублей, полежать в больнице стоит от 50 тысяч рублей, однако за ранения придется доплатить.

Другой военный, мобилизованный Роман Соловьев рассказал изданию, что летом прошлого года его штурмовую бригаду отправили в зону боевых действий. Перед этим начальник группы предложил ему за уклонение заплатить 40 тысяч рублей. Оккупант перевел деньги на банковскую карту жены начальника, впрочем его все равно отправили на фронт. После этого он дал показания против начальника на допросе в ФСБ.

Также журналисты выяснили, что некоторые российские военные покупают статус "ветерана" и считаются участвовавшими в боевых действиях, только на бумаге. На самом деле они все время находились в воинской части. Летом прошлого года в РФ судили 11 таких солдат. Отмечается, что за такую возможность они купили командиру набор для пикника KavkazSuvenir из 28 предметов на 6 человек.

Также оккупанты платят взятки за фиктивные ранения, или же наоборот, военные, которые действительно получили ранения, должны платить деньги за то, чтобы им выдали соответствующую справку.

Издание отмечает, что в апреле прошлого года в РФ приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей командира, который за деньги оформлял документы о ранении. Отмечается, что двум мужчинам российский командир согласился помочь, если те заплатят ему 5 — 10% от единовременной выплаты. Один из оккупантов заплатил за "ранение" 300 тысяч рублей, а другой — 150 тысяч рублей.

За использование телефона на фронте у российских солдат требуют по 2 тысячи рублей. Проанализировав приговоры за взяточничество журналисты говорят, что такая фиксированная "плата" встречается во многих судебных решениях. Впрочем взятка за пользование телефоном может достигать и 10 тысяч рублей.

За выходной день оккупанты платят от 1 до 2,5 тысяч рублей. Дороже всего такая "услуга" стоит ближе к праздникам. Журналисты пишут, со ссылкой на судебное решение, что один из российских командиров батареи требовал у военных в конце декабря 2022 года отпуск на новогодние праздники за 60 тысяч рублей.

Еще один оккупант рассказал медиа, что в январе этого года командиры предложили уйти в отпуск трем военным, которые выполнят "особые условия". В частности, их попросили перечислить на банковскую карточку конкретного человека по 40 тысяч рублей.

Также оккупанты платят своему руководству деньги за то, чтобы их не привлекали к ответственности за употребление алкоголя. Журналисты нашли только три уголовных дела, которые открыли из-за употребления алкоголя за последние два года.

Так, один из российских военных пытался дать взятку в размере 2 — 2,5 тысячи рублей. Также в одном деле оккупант пытался откупить своих собратьев от ответственности за 150 тысяч рублей.

В еще одном случае командир попросил двух военных оплатить ремонт автомобиля его жены, а на замену обещал не привлекать к ответственности за употребление алкоголя.

Кроме того, журналисты нашли один приговор о коррупции при выдаче государственной награды. Так, один из военных, который занимал руководящую должность в одной из воинских частей, предложил солдату за 300 тысяч рублей внести его в список претендентов на награду.

Взятку мужчина должен был заплатить после того, как получит награду и получит деньги от Министерства труда и социальной защиты.

Напомним, в конце ноября журналисты писали, что российские военные платят до 50 тысяч долларов, чтобы избежать участия в штурмах. Оккупанты готовы платить как за фиктивные ранения, так и за ротацию или отпуск.

Также недавно в украинской разведке сообщали, что в России формируют отряды "военных инструкторов", которые будут отправлять в страны Африки. Россиян привлекают не только деньгами, но и возможностью избежать участия в войне на украинской территории.