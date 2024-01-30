Мобилизация в феврале 2024 года: что ждет мужчин после получения повестки

В связи с продолжающейся войной, обучение мобилизованных сокращено, но упор делается на практическую подготовку, чтобы военнослужащие могли как можно быстрее приступить к выполнению боевых задач.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет, любой из них может быть мобилизован, если не имеет отсрочки и пригоден к военной службе, пишет "24 канал".

Кто подлежит мобилизации

Согласно закону, призыву подлежат следующие категории мужчин:

По возрасту и опыту:

от 18 до 60 лет — если есть опыт военной службы;

от 27 до 60 лет — если нет опыта службы.

По состоянию здоровья:

годные в мирное и военное время по постановлению ВВК;

непригодные в мирное время, ограниченно годные в военное время по постановлению ВВК;

ограниченно годные в мирное время, годные в военное время по постановлению ВВК.

По пребыванию на воинском учете:

сняты с воинского учета, если прошло основание для этого — после взятия на учет подлежат мобилизации;

исключены с воинского учета, не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после добровольного прохождения ВВК и получения от нее постановления об ограниченной годности — подлежат мобилизации.

По наличию отсрочки:

не имеют права на отсрочку;

не подлежат мобилизации, но могут быть мобилизованы по собственному добровольному согласию и проходить службу в соответствии с законом.

Как проходит мобилизация

Мобилизацию проводят территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Оповещение военнообязанных мужчин по мобилизации путем вручения повесток осуществляется уполномоченными лицами по приказу руководителя ТЦК.

Повестка должна содержать следующие реквизиты:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения о вручении повестки;

дата, время и адрес места, куда надо явиться;

уточнения относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК;

дата вручения повестки.

Военнообязанные граждане после получения повестки, если они появились в ТЦК лично, проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) и обновляют свои военно-учетные данные. Если у них нет причин, предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации, их направляют в учебный центр, где проходят обучение от одного месяца и, соответственно, уже потом направляются в свои воинские части.

Как долго длится обучение

Каждый мобилизованный, который приходит в ВСУ, должен пройти базовую общевойсковую подготовку. Раньше эти программы подготовки длились несколько месяцев. По состоянию на сегодня программы подготовки несколько уменьшены, внесены коррективы, исходя из практической составляющей, упор стоит именно на практической составляющей.

Также происходит профессиональная подготовка личного состава уже учитывая ту военно-учетную специальность, на которую идет военнослужащий.

Подготовка продолжается также в воинских частях и оперативно-тактических группировках в течение еще двух — трех недель, или одного месяца — непосредственно к выполнению боевых задач.

Куда отправляют служить

Сейчас в ВСУ больше всего нужны мужчины для службы в пехоте. Призывники также могут быть направлены на службу в другие рода войск и специальные войска, в зависимости от их военно-учетной специальности и потребностей ВСУ.

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