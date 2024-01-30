Война стимулирует спрос: США поставили в 2023 году рекорд по продажам оружия, — Госдеп

Продажи американского оружия за рубежом резко выросли в прошлом году, достигнув рекордной суммы в 238 млрд долларов. Это на 16% больше, чем в 2022 году.

Продажи американской военной техники иностранным правительствам в 2023 году увеличились на 16% по сравнению с 2022 финансовым годом и выросли до рекордных 238 млрд долларов. Такие показатели связаны с тем, что страны стремились пополнить запасы, отправленные в Украину, и подготовиться к крупным конфликтам. Об этом говорится в отчете Госдепартамента США, опубликованном 29 января.

"Передача вооружений и оборонная торговля являются важными инструментами внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности", — говорится в сообщении.

Экспорт американского оружия и услуг связанных с оборонной сферой осуществляется двумя способами:

прямые коммерческие продажи оружейных компаний;

продажи через Минобороны США.

В 2023 финансовом году общая стоимость переданных оборонных товаров и услуг, а также мероприятий по сотрудничеству в сфере безопасности, проведенных в рамках системы продаж военной продукции за рубежом, составила 80,9 млрд долларов.

Уровень продаж за 2022-2023 финансовых года в рамках системы иностранных военных продаж

Общая же сумма прямых контрактов, включая стоимость оборудования, услуг и технических данных, разрешенных для экспорта, достигла 157,5 млрд долларов.

Уровень продаж за 2022-2023 финансовых года по прямым контрактам

Среди одобренных в этом году продаж — высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) стоимостью 10 миллиардов долларов для Польши, усовершенствованные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM) AIM-120C-8 для Германии и национальные усовершенствованные ракетные системы класса "земля-воздух" (NASAMS) для Украины.

В отделе Пентагона по поставкам вооружений отметили, что продажи также увеличились благодаря тому, что страны отвернулись от России, которая на протяжении десятилетий была вторым по величине продавцом оружия после США.

Администрация президента США Джо Байдена утверждает, что американская поддержка Украины способствует росту национальной экономики за счет продажи оружия. Тем не менее, американские законодатели, похоже, все больше хотят прекратить прямую поддержку Киева, при этом многие республиканцы настаивают на том, чтобы помощь была увязана с пересмотром иммиграционной политики США.

Вместе с тем в Госдепе подчеркнули, что цифры текущего года не позволяют прогнозировать продажи в будущем году, которые могут увеличиться или уменьшиться из-за нескольких факторов. На показатели могут повлиять колебания иностранных оборонных бюджетов, проблемы региональной безопасности и продолжающиеся изменения в юрисдикции по лицензированию оборонной торговли, что приводит к изменениям в технологиях и экспортном контроле.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о размораживании масштабной сделки с Турцией на поставку 40 новых истребителей F-16 и модернизацию еще 79 самолетов. Наряду с этим боевые самолеты получит и региональный соперник Анкары — Греция. При этом греческие ВВС получат 40 истребителей F-35.