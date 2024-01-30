Партия в Нидерландах хочет отправлять беженцев из Украины обратно, — СМИ

В партии ВВВ считают, что запад Украины — вполне безопасная территория, и граждане могут там разместиться. Парламентарий от другой партии GroenLinks/PvdA Джулиан Бушофф назвал такие предложения "новыми и тревожными".

В Нидерландах представители партии BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в Украину, в частности, на запад страны, где, по их мнению, более-менее безопасно. Об этом пишет местное издание Dutchnews.nl.

"Мы не можем разместить всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Неужели украинцы не могли бы там безопасно разместиться?" — заявила депутат от партии BBB Мона Кейзер.

Она добавила, что ее интересует позиция правительства относительно того, как оно отреагирует на предложение Киева вернуть граждан Украины, которые могут быть призваны в ВСУ. По ее словам, сотни тысяч людей, которые должны проходить военную службу, сбежали за границу, а некоторые из них, в частности, вероятно поселились в Нидерландах.

Мона Кейзер также предложил гражданам Украины, которые нашли работу в Нидерландах, оплачивать аренду жилья и медицинское обслуживание, хотя многие из них уже это делают.

Парламентарий Джулиан Бушофф от GroenLinks/PvdA сказал, что предложения BBB являются "новыми и тревожными". По его словам, непонятно, почему ВВВ рассматривает возможность отправить людей обратно в страну, которая находится в состоянии войны.

Напомним, что 25 января в Кабмине опровергли, что Украина давит на ЕС для возвращения беженцев домой. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что "принципиальная позиция" власти, чтобы граждане за рубежом и в дальнейшем имели право на временную защиту.

Ранее в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger экс-нардеп Сергей Лещенко высказал мнение о том, что европейским странам следует приостановить помощь украинским беженцам, чтобы поощрить их вернуться обратно.