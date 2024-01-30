"Это будет болезненно": Буданов надеется, что Крымский мост разрушат в этом году (видео)

Глава ГУР заявил, что взрывов в оккупированном Крыму будет больше. И добавил, что не верит в то, что Путина "схватит припадок".

В Украине начало наращиваться собственное производство оружия, а потому взрывы в оккупированном Крыму и дальше будут. Об этом в интервью каналу "Мы-Украина" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Хлопок" не останавливается уже больше года. Слушайте, то, что его будет больше, тоже правда. Потому что наша промышленность тоже наращивает обороты. Плюс Министерство стратегической отрасли промышленности значительно нарастило производство", — рассказал Буданов.

Он выразил надежду, что в этом году Крымский мост будет уничтожен.

"Ну, я надеюсь. Палаты ему нечего, ему надо заканчивать свое существование", — добавил Кирилл Буданов.

Также руководитель военной разведки оценил возможную реакцию на уничтожение Крымского моста президента РФ Владимира Путина.

"Да кого интересует, готов он или не готов. Есть объективная реальность. Вы думаете, что если бы его спросили 24 февраля 2022 года, готов ли он воевать несколько лет, то он бы сказал "да ну, вы что". Но есть объективная реальность. Неприятные вещи, к сожалению, происходят для обеих сторон. То, что это будет болезненно (для Путина — ред.), — вероятно. Сказать, что его схватит "припадок", — это не правда", — высказался Буданов.

Напомним, что 30 января Кирилл Буданов сказал, что наступательная операция российских войск началась в ноябре прошлого года и продолжается уже 2,5 месяца. По его словам, наступление оккупантов иссякнет полностью в начале весны. Результаты таких действий оккупантов не показывают больших результатов, однако определенные продвижения у них есть.

29 января в Главном управлении разведки заявили, что не располагают информацией о том, что вместо Валерия Залужного Генштаб возглавит Кирилл Буданов.