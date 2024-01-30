В РФ солгали о неудачной атаке на Тамбовский пороховой завод: появились доказательства, — СМИ

Российские СМИ сообщали, что БпЛА упал на территории предприятия, а разрушений и пострадавших нет. Между тем в РФ состоялись похороны четырех работников порохового завода.

В РФ состоялись похороны работников Тамбовского порохового завода, который БпЛА атаковали 18 января. Это свидетельствует о том, что российские СМИ солгали о том, что в результате атаки не было пострадавших. На это обратил внимание украинский журналист Андрей Цапленко и выложил кадры с похорон погибших работников военного объекта.

"Появились доказательства, что попадание дрона по территории Тамбовского порохового завода все же было. Хотя р*сня клялась, что все сбили", — написал журналист.

На обнародованном видео, которое подписано как "Прощание с погибшими работниками Тамбовского похоронного завода", зафиксированы похороны по меньшей мере 4-х работников предприятия. Их хоронили в один день. Сколько всего погибших и пострадавших работников завода, неизвестно.

После атаки на пороховой завод 19 января российские СМИ сообщали, что дрон, который упал рядом со зданием предприятия, обнаружили сотрудники ночной смены. Персонал эвакуировали, на место вызвали саперов. Об этом сообщили российские средства массовой информации Mash и Shot.

По их информации, целью атаки стал цех №3, где смешивали продукцию, в частности порох. Но БпЛА якобы не долетел и упал рядом со зданием на проспекте Труда. Обнаружили его сотрудники ночной смены. Отмечалось, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника, нет. Однако персонал все равно эвакуировали "для безопасности".

Напомним, что 19 января, Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, РФ, атаковали беспилотные летательные аппараты. Видео с места событий распространили в сети.

14 ноября также сообщалось о том, что в России произошла атака на "Тамбовский пороховой завод". Неизвестный беспилотник упал на территорию завода и взорвался.