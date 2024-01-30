Не смогут обратиться в консульства: как закон о мобилизации коснется украинцев за рубежом
В условиях военного положения в Украине мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом, для обращения в консульства нужны будут военно-учетные документы
На рассмотрение в Верховную Раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации. В частности, там есть изменения, которые касаются украинцев призывного возраста за рубежом. Об этом говорится в новом проекте закона о мобилизации.
Он предусматривает, что в условиях военного положения в Украине мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом, для обращения в консульства нужны будут военно-учетные документы.
"Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины", — говорится в проекте закона.
В каких случаях военно-учетные документы не будут требовать в консульстве:
- Военно-учетные документы не нужны будут в случае, если гражданин Украины оформляет в дипучреждении удостоверение личности для возвращения в Украину;
- Совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, которые имеют второго из родителей — иностранца, или лицо без гражданства;
- Совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства;
- Совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.
Оформлять внутренний и заграничный паспорт мужчины — граждане Украины от 18 до 60 лет смогут только при условии наличия у них военно-учетных документов.
Напомним, что в опубликованном на сайте Верховной Рады законопроекте есть отдельный пункт, который касается выдачи повесток гражданам. Врученными они будут считаться в двух случаях.
Ранее сообщалось, что текст документа появился на сайте Верховной Рады 30 января и он много нововведений, которые касаются мобилизации.