Не смогут обратиться в консульства: как закон о мобилизации коснется украинцев за рубежом

В условиях военного положения в Украине мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом, для обращения в консульства нужны будут военно-учетные документы

На рассмотрение в Верховную Раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации. В частности, там есть изменения, которые касаются украинцев призывного возраста за рубежом. Об этом говорится в новом проекте закона о мобилизации.

Он предусматривает, что в условиях военного положения в Украине мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом, для обращения в консульства нужны будут военно-учетные документы.

"Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины", — говорится в проекте закона.

В каких случаях военно-учетные документы не будут требовать в консульстве:

Военно-учетные документы не нужны будут в случае, если гражданин Украины оформляет в дипучреждении удостоверение личности для возвращения в Украину;

Совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, которые имеют второго из родителей — иностранца, или лицо без гражданства;

Совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

Совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

Оформлять внутренний и заграничный паспорт мужчины — граждане Украины от 18 до 60 лет смогут только при условии наличия у них военно-учетных документов.

Напомним, что в опубликованном на сайте Верховной Рады законопроекте есть отдельный пункт, который касается выдачи повесток гражданам. Врученными они будут считаться в двух случаях.

Ранее сообщалось, что текст документа появился на сайте Верховной Рады 30 января и он много нововведений, которые касаются мобилизации.