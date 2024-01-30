Харьков атаковали БПЛА Shahed: на месте прилета в жилом секторе возник пожар, — ОВА

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, повреждена гражданская инфраструктура. Работают экстренные службы.

После серии взрывов в Харькове появилась информация о пожаре в жилой застройке на месте удара беспилотника Shahed. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

О серии взрывов мэр написал в 16:14. До этого, в 12:48 сообщалось о "прилете" в пригороде. В 12:19 публиковалась информация о взрыве и в самом городе.

Скриншот публикации мэра Харькова Игоря Терехова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о шести беспилотниках, которые вражеские войска направили на город.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы выехали к месту попаданий", — написал он.

Скриншот публикации главы ОВА Олега Синегубова

В соцсетях опубликовали видео "прилета" в городе.

Напомним, что, по словам президент Украины Владимира Зеленского, российские войска расходуют на обстрелы Украины 1000 дронов и ракет ежемесячно. С начала года российские войска уже обстреляли населенные пункты Украины 330 ракетами и 600 дронами.

Также сообщалось, что дроны ГУР использовались в операции по "зачистке" ЧВК "Вагнер" в Судане. На опубликованном видео — три отдельных удара по трем транспортным средствам. Кадры сняты в последние несколько недель.