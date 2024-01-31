Удар дронами по Харькову: повреждены многоэтажки и автомобили, есть пострадавшие, — мэр (видео)

Полиция Харьковской области сообщила, что осколковое ранения получил 85-летний мужчина, 44-летний местный житель получил контузию, а мужчина 1965 года рождения обратился за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.

В результате удара по Харькову вечером 30 января пострадали три человека. Также повреждены многоэтажки и автомобили. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов у себя в Telegram.

По словам мэра, в Слободском районе в двух многоэтажках выбиты окна. Пострадавшие получили легкие травмы.

"Есть очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет ни одной военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде", — отметил Терехов.

Также о пострадавших написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Три гражданских человека получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Медики оказали помощь на месте", — написал он.

Полиция Харьковской области сообщила, что осколковое ранения получил 85-летний мужчина, первоочередную помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения. Кроме того, 44-летний мужчина получил контузию, а мужчина 1965 года рождения обратился за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.

Ранее сообщалось, что дроны ГУР использовались в операции по "зачистке" ЧВК "Вагнер" в Судане. На опубликованном видео — три отдельных удара по трем транспортным средствам. Кадры сняты в последние несколько недель.