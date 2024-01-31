Украина первая применит в бою "крылатую" бомбу GLSDB: на что способно оружие (видео)

Новый боеприпас способен поражать тыловые цели противника точнее, чем стандартные ракеты М142 HIMARS и М270. При этом дальность полета бомбы достигает 150 км.

Министерство обороны США дало разъяснения по поводу распространенной в медиа информации о передаче в ближайшее время Украине высокоточных бомб наземного базирования Ground Lanched Small Diameter Bomb (GLSDB). Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в ходе брифинга 30 января заявил, что конкретные сроки поставок разглашаться американской стороной не будут, но это может озвучить Киев.

"Мы предоставим Украине GLSDB в рамках нашей программы USIA — наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, финансируемой USAI. Однако, из соображений безопасности операции, мы не собираемся подтверждать конкретные сроки", — заявил генерал.

Пресс-секретарь оборонного ведомства отметил, что официальный Вашингтон отдает право Украине говорить о любых поставках вооружений и добавил, что оружие будет предоставлено как можно быстрее.

Эффективное оружие

Малогабаритные высокоточные бомбы GLSDB высокоточный крылатый боеприпас совместной разработки компаний Boeing и Saab. Он создан на основе бомбы GBU-39, которую оснастили ракетным двигателем. Таким образом была увеличена дальность полета боеприпаса до 150 км.

Разработчики отмечают, что бомба оснащена инерционной навигационной системой, а также имеет систему GPS-наведения, благодаря чему GLSDB может поражать цель гораздо точнее стандартных ракет М142 HIMARS и М270. Кроме того бомба способна преодолевать электронные препятствия, и может использоваться при любых погодных условиях.

Также специалисты отмечают, что в отличие от традиционных артиллерийских систем, управляемая бомба GLSDB способна достигать 360-градусного охвата для больших и малых углов атаки. Это позволяет ей облетать рельеф местности и поражать расположенные в горах цели, а также осуществлять возврат к цели, находящейся позади отсоединенного разгонного блока.

Между тем стоит обратить внимание на то, что бомба имеет дозвуковую скорость полета, в отличие от баллистических ракет, которые подлетают к цели на сверхзвуковой скорости. Таким образом эффективность применения GLSDB по движущимся целям еще предстоит определить.

Кроме того дальность у новой бомбы меньше, чем у британской ракеты Storm Shadow или у американской ATACMS, тем не менее боеприпас станет ощутимым дополнением в арсенале Вооруженных сил Украины, способным наносить точные удары по тыловым объектам противника.

Напомним, по информации Politico, у американцев существует аналогичный вариант такой бомбы воздушного базирования, а вот версия наземного базирования пока еще не поступила на вооружение армии США. Поэтому после успешного завершения Пентагоном испытания GLSDB, фактически Украина должна стать первой страной, применившей эту бомбу в бою.