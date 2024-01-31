Мобилизация транспорта и техники: что предусмотрено в новом законопроекте (документ)

Мобилизовать транспортные средства и разнообразную технику в соответствии с законопроектом могут ТЦК и СП, центральное управление или региональные органы СБУ, соответствующие подразделения Службы внешней разведки и ГУР Минобороны Украины.

В Верховную Раду поступил новый законопроект о мобилизации №10449 от 30 января 2024 года, который предусматривает принятие различных мобилизационных мероприятий, в том числе военно-транспортную обязанность. Какие транспортные средства смогут изыматься и кто сможет это делать, редакция узнавала в тексте самого законопроекта, опубликованного на веб-портале Верховной Рады.

Согласно новому законопроекту, отныне под мобилизацию могут подпадать не только зарегистрированные транспортные средства и водный транспорт, но и техника: тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, другая сельскохозяйственная техника.

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Мобилизация транспорта и техники — детали нового законопроекта

Согласно опубликованному законопроекту, эти действия могут осуществлять территориальные центры комплектования и социальной поддержки, центральное управление или региональные органы СБУ, соответствующие подразделения Службы внешней разведки и ГУР Минобороны Украины. Они же будут определять объемы необходимых транспортных средств по типам и маркам.

Мобилизационные меры в отношении транспорта могут, по новому законопроекту, приниматься только в исключительных ситуациях для поддержания обороноспособности страны и в соответствии с утвержденной законодательством процедурой.

Кроме того, с момента объявления всеобщей мобилизации транспорт и техника, предназначенные к мобилизации, не могут предоставляться в аренду/лизинг, права на нее не могут передаваться другим владельцам или предоставляться в залог, не могут совершаться любые действия, которые делают невозможным передачу этих средств военным формированиям.

Согласно закону о мобилизации прием-передача привлеченных в ходе мобилизации транспортных средств происходит на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости и т. п.

Напомним, 30 января народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что рассмотрение законопроекта о мобилизации запланировано на 6 февраля, тогда как примут его не ранее чем в марте.