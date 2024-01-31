Лучше не стало: в Индии создали гибридный танк Т-79 на базе Т-72 и Т-90 (видео)

В индийской армии есть около 2000 танков Т-72М1. Армия хочет модернизировать советскую машину, поэтому установила башню от Т-90С.

Частная индийская компания AVNL разработала гибридный танк, скрестив Т-72 и Т-90 и дала название машины Т-79 Kumbhkaran или Nigama. Об этом сообщает портал Defence 24.

В сети Х появились фотографии, на которых изображен необычный гибрид танка Т-72М1 с башней от Т-90С Bhishma. Он получил название Т-79 Kumbhkaran. Первые сведения о создании машины появились в начале 2023 года, тогда сообщалось, что танк находился на финальной стадии испытаний. Он якобы должен был поступить на вооружение индийской армии.

Т-72 Ajeya в индийской армии около 2000 единиц. Индия ищет варианты для модернизации танкового парка. Нужно было дешевое и массовое решение. Выбор башни от Т-90 объясняется тем, что страна самостоятельно ее производит по российской лицензии. После интеграции башни в корпус никаких изменений в шасси не было внесено.

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Стандартная масса Т-72 составляет 43,8 тонны, а с новой башней она выросла на 2 тонны. При неизменной силовой установке Т-72 стал тяжелее, упало количество лошадиных сил на тонну массы. Поэтому Индия получила танк с худшей проходимостью, чем у советского Т-72. Однако установка новой башни, как заявляется, улучшила огневую мощь и ситуационную осведомленность экипажа Т-79. Не исключено, что Индия будет поставлять машину на экспорт, где также используются советские танки, например, в Азербайджан, Армению, Алжир, Туркменистан, Вьетнам или даже РФ.

Напомним, 16 января СМИ писали, что в Индии начались испытания легкого танка Zorawar.

Также в Индии успешно испытали новую систему ПВО Arash-NG, которая способна поражать цели в радиусе 80 км.