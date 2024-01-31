"Возникнет центр силы": Орбан выступил с заявлением о членстве Украины в ЕС

По словам венгерского премьера, после вступления Украины внутри Евросоюза будет создана коалиция государств, в которой США будут доминировать в военном, политическом и экономическом планах.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Европейскому союзу "будет продвигаться относительно быстро", несмотря на вето со стороны Венгрии. По мнению Орбана, Будапешт не сможет значительно затруднить этот процесс. Об этом он заявил на закрытом парламентском заседании перед саммитом Европейского совета весной 2023 года, передает издание Telex.

На данном заседании Орбан подчеркнул, что, несмотря на свое убеждение в том, что Венгрия может достичь определенных успехов, она не способна поставить существенное препятствие на пути Украины к вступлению в Европейский союз. Премьер-министр заявил, что несмотря на возражения со стороны его страны, "продвижение членства Украины в ЕС через Венгрию" будет относительно быстрым процессом.

Позже он высказал свое мнение относительно геополитических рисков этого сценария. Орбан отметил, как сообщает издание, что в случае вступления Украины в Европейский союз возникнет "центр силы", где США будут играть доминирующую роль как в военном, так и в политическом, а также в экономическом аспекте.

Согласно высказыванию Орбана, процитированному изданием Telex, "в этой северо-центрально-европейской зоне будут включены три страны Балтии, Польша, Украина (которую Россия лишила части территории), а также Румыния, хотя и в меньшей степени. Эти страны обладают более тесными связями с США, чем с Россией".

Напомним, 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это решение стало "победой всей Европы".

15 декабря в СМИ сообщили, что Украина вряд ли сможет вступить в ЕС до 2030 года. Одной из причин этого журналисты считают войну и бедность в стране. В частности, "стоимость" членства Украины в Евросоюзе называют — 186 миллиардов евро.