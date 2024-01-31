При содействии ОАЭ: подробности масштабного обмена пленными 31 января (видео)

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, самому старшему из освобожденных защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему скоро будет 21.

В среду, 31 января, из российского плена вернулись 207 защитников Украины. Это уже 50-ый обмен пленными с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что Украине удалось освободить 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и одного представителя Нацполиции Украины.

По данным ведомства, домой вернулись защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики. Самому старшему защитнику 61 год, а самому младшему скоро исполнится 21. По меньшей мере 36 освобожденных украинцев имеют травмы или серьезные заболевания.

Среди тех, кто был освобожден, упоминается младший сержант Захар, который попал в плен оккупантов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации с "Азовстали" в мае 2022 года. Менее чем за полгода Татьяну удалось вернуть домой, однако 14 января женщина и ее младшая дочь погибли в результате российского обстрела.

В штабе также отметили, что домой вернулись один защитник острова Змеиный и старший лейтенант, который защищает Украину с 2014 года, прошедший Дебальцево и дважды удостоеный ордена "За мужество".

"С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц. Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена", — говорится в публикации.

Напомним, 31 января глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ходе обмена пленными удалось вернуть в Украину много защитников Мариуполя, военных, которые были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.

Ранее, 3 января, произошел самый большой обмен пленными за время войны – домой вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны. Перед этим был перерыв в более чем полгода — россияне с августа 2023 года постоянно срывали переговоры.