Хотят спровоцировать на ответные действия: Ил-76 под Белгородом сбила ракета Patriot, — Путин

По словам главы Кремля, в РФ провели экспертизу, показавшую, что ракета, якобы сбившая самолет, прилетела с территории Украины.

Российский президент Владимир Путин заявил, что военный транспортный самолет Ил-76 был сбит ракетой Patriot с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он также потребовал провести международное расследование по катастрофе Ил-76 и сказал, что не знает, зачем "Украина сбила самолет со своими пленными". По его словам, судя по всему, "хочет спровоцировать нас на ответные действия".

Падение Ил-76

В ГУР считают, что самолет мог перевозить и боеприпасы, и пленных, которых использовали как "живой щит". В РФ заявляют, что не готовы передать Украине погибших, которые, по утверждениям российской стороны, якобы находились на борту разбившегося 24 января под Белгородом Ил-76.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, позиция Москвы относительно произошедшего с Ил-76 представляется непрозрачной. Главным образом потому, что скрывают погибших. Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что необходимо изучить крупные остатки самолета и место крушения и затем уже делать выводы. Но Кремль в этом не заинтересован.

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у России есть около сотни самолетов Ил-76. По его словам, такой вид авиации по преимуществу перевозит грузы военного назначения.

Также сообщалось, что, по словам журналистов, в российских ВВС решили, что громоздкие военные транспортники Ил-76 могут безопасно летать в российский Белгород, который находится всего в 32 км от границы с Украиной.