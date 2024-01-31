Россия рассчитывает пополнить запасы на 4,5 миллиона снарядов, — Минобороны Эстонии

Министр Ханно Певкур объяснил, что речь идет не только о произведенных в РФ снарядах, но и о поставленных из КНДР. Уже сейчас оккупанты тратят на фронте втрое больше снарядов, чем ВСУ.

ВС РФ в среднем используют на фронте втрое больше снарядов, чем украинские защитники. Об этом в комментарии Bloomberg 31 января заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По оценкам Минобороны Эстонии, Россия настроена пополнить свои запасы на примерно 4,5 миллиона снарядов. Это количество учитывает не только собственное производство страны-агрессора, но и поставки из Северной Кореи.

Западные официальные лица убеждены, что РФ понадобятся годы, чтобы восстановить утраченные во время боев в Украине танки и другое оружие. Такие прогнозы дают несмотря на то, что президент Владимир Путин почти полностью перевел экономику на военную основу.

По оценкам США, ВС РФ уже потеряли более 315 тысяч бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, неназванные украинские чиновники рассказали, что в последнее время российских оккупантов "косит" изнурительный вирус, который распространяют в окопах мыши.

Однако о переговорах, по данным СМИ, речь пока не идет. В издании предположили, что Кремль отложит любую такую серьезную попытку до президентских выборов в США. В Москве надеются, что к власти во второй раз придет Дональд Трамп.

Певкур спрогнозировал, что боевые действия в Украине затихнут до весны. По его словам, большее наступление возобновится только в мае или июне, когда подсохнет земля. В тот период также станет понятной судьба помощи ЕС и США.

"Если к тому времени мы не будем иметь решения, то Украине, наверное, будет крайне трудно удержать свои позиции. Потому что, как мы знаем, России безразлично терять людей. Мы видели это столько раз", — подчеркнул министр обороны Эстонии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить военную помощь Украине. Он подчеркнул, что поддержка Киева не может зависеть только от Берлина.

Представитель 47 бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин рассказал, что ВС РФ пытаются полностью окружить Авдеевку в Донецкой области. Вместо желаемого результата враг получает колоссальные потери.