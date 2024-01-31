"Раненые были все": возле Новоселовского 7 бойцов ВСУ выдержали бой против 60 оккупантов, — видео

Бой продолжался на территории одного двора. Двое из раненых "легионеров" могли хоть как-то передвигаться и держали круговую оборону.

На Купянском направлении семеро бойцов "Интернационального легиона" ВСУ выдержали штурм почти 60 россиян и смогли отразить их наступление. Об этом проекту Ukrainian Witness рассказал один из командиров Интернационального легиона Ян "Кеноби".

"Это была оборона Новоселовского. Семеро "легионеров" выдержали оборону против около 60-ти оккупантов. Они осуществляли наступление на их позиции. Бои продолжались в самом Новоселовском и между позициями в некоторые моменты были "смешные" дистанции. Один дом мы сидим, через 25 метров оккупанты сидят. "Легионеры" выдержали наступление противника. 92 бригада оказала огромную поддержку", — рассказывает Ян.

Он отметил, что бойцы 92-й бригады помогли сбросами и артиллерией. Далее они отправили "легионерам" группу поддержки на БТР.

"Сам БТР начал разматывать противника, и пехота поддержала. На тот момент, к сожалению, у нас было уже двое погибших. Раненые были все, но такие, что могли ходить и как-то держать оружие, могли только двое. Они оттащили погибших и раненых в здание, где более-менее можно было укрыться, а сами держали круговую оборону, пока в то время на них наступало N-ное количество людей", — рассказал "Кеноби".

По его словам, тогда бой продолжался на территории одного двора. В конце концов наступательные силы противника были уничтожены, а их остатки отошли. Раненых и погибших эвакуировали, а позиции "легионеров" заняли бойцы 92-й бригады.

Напомним, что в районе Клещеевки оккупанты прорвались в окопы ВСУ. Украинские десантники отражали штурм.

Ранее сообщалось, что один боец НГУ отбил "опорник" у россиян и спас раненых побратимов. Все на позициях были ранены, а непораненный нацгвардеец, перебегая из одной стороны блиндажа в другую, отрабатывал по врагу и рассредотачивал вражеские силы.