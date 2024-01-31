"Уже в дороге": США передали Украине высокоточные бомбы GLSDB, — замгенсекретаря США (видео)

По словам Виктории Нуланд, совместная разработка Boeing и Saab Group может оказаться "милым сюрпризом" для Владимира Путина. Вашингтон продолжает предоставлять Украине помощь в сфере безопасности во всех категориях.

Анонсированные для Украины бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 145 км уже на пути в Украину. Об этом сообщила заместитель генсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев, передает "Суспільне".

"Мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности во всех категориях, в том числе и новые инвестиции, и новые системы вооружений, например бомбы малого диаметра [GLSDB], которые уже едут", — сообщила Нуланд, добавив, что Вашингтон продолжает обновлять оборонно-промышленную базу Украины и свою собственную, чтобы бороться за "нашу свободу".

Вес боевой части GLSDB — 93 кг Фото: SAAB

По ее словам, 2024 год стратегически важен для Украины. Она также уверена, что российского президента Владимира Путина ожидают "милые сюрпризы на поле боя", а Украина добьется заметного успеха в этом году.

Характеристики GLSDB

GLSDB запускаются с HIMARS, M270, или из собственного контейнера

Бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb или GLSDB) — совместная разработка Boeing и Saab Group. Это модификация крылатых бомб SDB, которые прежде запускались с воздуха, а сейчас совместимы с РСЗО, такими как HIMARS.

длина GLSDB — 3,91 м;

размах крыла — 1,61 м;

вес боеголовки — 93 кг;

диаметр — 240 мм;

дальность — 150 км;

система управления — GPS с поддержкой INS;

запускаются с HIMARS, M270, или собственного контейнера.

Как работает GLSDB

Цена GLSDB

Цена GLSDB — не менее 40 000 долларов

Стоимость GLSDB не раскрывается, но известно, что бомба SDB — составная часть GLSDB — со снарядом M26 стоит 40 000 долларов. Но чтобы подсчитать общую стоимость GLSDB, необходимо учесть и стоимость "межступенчатого адаптера" (соединяет SDB со снарядом M26), стоимость разработки пускового контейнера и прочие расходы на разработку и производство GLSDB компаний Boeing и Saab. Этих данных в открытых источниках нет.

Напомним, что Виктория Нуланд заявила, что в США понимают, что произойдет, если Украина не выживет, поэтому Конгресс в конечном итоге все же выделит Киеву анонсированные 60 млрд долларов.

Также сообщалось, что США передают новое оружие странам, которые впоследствии вооружают Украину устаревшими разработками ВПК.