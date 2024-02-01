Возможна пауза после выборов: эксперт оценил достижения ВС РФ на фронте

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что за почти год противник смог достичь только захвата села Крохмальное, в котором было всего 10 полностью разрушенных домов. Далее намерение ВС РФ продвигаться связано с президентскими выборами.

Российские оккупанты активизировались на фронте, потому что хотят достичь хоть каких-то успехов до президентских выборов в РФ. Попытки врага продвигаться начались еще в конце мая 2023 года с операций на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для "24 Канала".

Чего россияне достигли на фронте

Как отметил эксперт, за почти год противник смог достичь только захвата села Крохмальное, в котором было всего 10 полностью разрушенных домов. Далее намерение ВС РФ продвигаться на фронте связано с президентскими выборами в России, которые являются основным дедлайном.

"Их возможности минимизированы. Россияне не смогли прорвать наши линии обороны. Укрепрайон возле села Синьковка они пытаются пройти уже более полугода. Синьковка — это село, которое значительно меньше по площади, чем Авдеевка. Но даже его они не могут сломать", — подчеркнул Коваленко.

По словам военно-политического обозревателя, из этого можно сделать вывод, что сейчас российские военные не имеют тех возможностей, которые были раньше. Однако после выборов в России ожидается мобилизация, которую в 2022 году называли "частичной", а в 2024, как добавляет Коваленко, могут назвать по-другому.

"Сейчас россияне используют свой максимальный ресурс. Говорится не только о бойцах, которые есть на линии соприкосновения, но и о резерве, который формировался до того. Все это надо будет компенсировать. С октября 2023 года, когда начались наступательные действия на Авдеевку, они понесут чрезвычайно большие потери", — отметил эксперт.

Коваленко заверил, что противник не имеет достаточного пополнения резервов, а человеческие и механизированные ресурсы нуждаются в восстановлении, поэтому после выборов может наступить пауза.

Цель врага на Лимано-Купянском направлении

Также эксперт рассказал, что сейчас россияне хотят выйти на левый берег реки Оскол и захватить Лиман, Боровую и Купянск. По словам Коваленко, враг не имеет возможности снова пойти на Харьков.

"Россия не имеет для этого ресурсов. Их основная цель — это река Оскол. Она неизменна с 2023 года. Оккупанты потратили год на реализацию этого плана", — говорит военно-политический обозреватель.

Коваленко добавил, что российские оккупанты не могут действовать глобально и масштабно по всей линии фронта, ограничиваясь лишь локационным воздействием. Враг акцентирует на максимальной концентрации сил на одном участке, пока на другом теряет еще больше территории.

Напомним, 31 января аналитики американского Института изучения войны сообщили, что оккупанты достигли тактических успехов на юго-восток от Купянска. Также они усилили атаки на северо-запад и запад от Крохмального в направлении реки Оскол.