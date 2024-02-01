Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту

Удары по аэродрому "Бельбек": в сети опровергли заявления РФ о "пострадавших зданиях" (фото)

Александра Шараевская
Фото: Крымский ветер

На обнародованном скриншоте видно, что дачный кооператив, о котором рассказывали оккупанты, расположен в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва. Вероятно, удар пришелся по радиолокационному городку на аэродроме.

В России 31 января заявили об атаке по территории временно оккупированного Крыма с помощью 20 ракет. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев уверял, что в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий, однако соответствующие дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва. Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

"На скриншоте карты, подготовленной мониторинговой группой "Крымского ветра", хорошо видно, что эти дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва в радиолокационном городке на аэродроме Бельбек", — говорится в сообщении.

Гуменюк рассказала о вчерашних взрывах в Крыму

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, во время атаки на военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму 31 января "убежище" нашли пять ракет.

"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "приют" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", — рассказала спикер.

Однако, как отметила Гуменюк, оккупанты признались, что перед атакой не успели рассредоточить летный состав на аэродроме "Бельбек".

"Это подтверждение от командующего Воздушных сил о том, что Крым — это Украина и мы возвращаем свое", — заверила пресс-секретарь.

Взрывы в оккупированном Крыму: детали

Напомним, 31 января местные Telegram-каналы сообщили, что в оккупированном городе Севастополь (Крым) прогремели несколько взрывов. После этого администраторы канала "Крымский ветер" рассказали, что в районе аэродрома "Бельбек", возник пожар.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что россияне отбили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, было сбито якобы шесть ракет. Однако обломки якобы упали в частном секторе на улице Федоровской, а в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий — выбиты стекла, повреждены заборы. Никто из людей не пострадал.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

В Минобороны России заявили, что около 17:00 мск украинские военные атаковали Крым с помощью 20 ракет.

Напомним, 30 января в СтратКоми ВСУ сообщили, что украинские военные отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена на северо-западе полуострова в поселке Раздольное.