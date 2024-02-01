Удары по аэродрому "Бельбек": в сети опровергли заявления РФ о "пострадавших зданиях" (фото)

На обнародованном скриншоте видно, что дачный кооператив, о котором рассказывали оккупанты, расположен в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва. Вероятно, удар пришелся по радиолокационному городку на аэродроме.

В России 31 января заявили об атаке по территории временно оккупированного Крыма с помощью 20 ракет. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев уверял, что в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий, однако соответствующие дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва. Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

"На скриншоте карты, подготовленной мониторинговой группой "Крымского ветра", хорошо видно, что эти дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва в радиолокационном городке на аэродроме Бельбек", — говорится в сообщении.

Гуменюк рассказала о вчерашних взрывах в Крыму

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, во время атаки на военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму 31 января "убежище" нашли пять ракет.

"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "приют" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", — рассказала спикер.

Однако, как отметила Гуменюк, оккупанты признались, что перед атакой не успели рассредоточить летный состав на аэродроме "Бельбек".

"Это подтверждение от командующего Воздушных сил о том, что Крым — это Украина и мы возвращаем свое", — заверила пресс-секретарь.

Взрывы в оккупированном Крыму: детали

Напомним, 31 января местные Telegram-каналы сообщили, что в оккупированном городе Севастополь (Крым) прогремели несколько взрывов. После этого администраторы канала "Крымский ветер" рассказали, что в районе аэродрома "Бельбек", возник пожар.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что россияне отбили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, было сбито якобы шесть ракет. Однако обломки якобы упали в частном секторе на улице Федоровской, а в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий — выбиты стекла, повреждены заборы. Никто из людей не пострадал.

В Минобороны России заявили, что около 17:00 мск украинские военные атаковали Крым с помощью 20 ракет.

Напомним, 30 января в СтратКоми ВСУ сообщили, что украинские военные отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена на северо-западе полуострова в поселке Раздольное.