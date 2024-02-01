Уроки войны в Персидском заливе: какие ошибки делает Пентагон уже 30 лет, — эксперт

Американские военные, считает генерал армии США Джон Феррари, полагались на технологическое превосходство и применение высокоточного оружия. Это повлекло за собой сокращения военного производства и численности вооруженных сил США, что может привести к поражениям в войнах XXI века.

Война в Персидском заливе в 1990-х, которая закончилась победой над армией Ирака, ознаменовала поворотный момент в войне поколений. Главным уроком этого конфликта стало то, что ключом к будущим победам являются высокоточные боеприпасы. Однако истеблишмент Соединенных Штатов из-за этого попал в ловушку, вероятно, создав военную машину не того формата, который необходим в XXI веке. О просчетах Пентагона, которые могут привести к будущим поражениям рассказал генерал армии США в отставке Джон Феррари в материале Defence One от 31 января.

Эксперт отмечает, что эффективное использование высокоточных боеприпасов в реальных конфликтах привело к тому, что в Пентагоне достигли желаемого: меньше тратить денег на вооружение, превратив войну в упражнение по прицеливанию. Этому способствовало и развитие цифровых технологий.

Таким образом американские специалисты подсчитали, что войны могут быть короткими и не нести больших потерь. Но военные конфликты последних лет показали "неудобную правду", относительно коротких высокотехнологичных войн. По мнению бывшего вице-президента США и лауреата Нобелевской премии мира Альберта Гора, начиная с войны в Сомали и заканчивая войнами в Израиле и Украине, становится очевидным, что Соединенные Штаты, возможно, создали совершенно не такую армию, которая необходима в будущем.

В чем ошибки Пентагона

Первая заключается в том, что Штаты больше не могут производить оружие в больших масштабах, а запасы регулярно истощаются, поскольку войны не соответствуют предположениям о том, что они будут короткими или будут происходить только последовательно.

"В условиях, когда политика подталкивает к созданию все более технологически продвинутых систем, мы забыли, что на самом деле нам придется их производить. Поэтому первой реформой должно стать требование, чтобы оружие было "разработано для масштабного производства", — подчеркивает Феррари.

Второй момент заключается в медлительности Пентагона относительно внедрения достижений технологической революции, которая началась в 1990-х годах. Эксперт считает, что Министерство обороны не стимулировало внедрение инновация на разных уровнях, а разные армейские системы, например, система IVAS, до сих пор в стадии испытаний.

"Третья особенность заключается в том, что масса имеет значение. Сейчас у нас самая маленькая действующая армия со времен Второй мировой войны, а ВМС и ВВС стремительно сокращаются", — отмечает эксперт.

По его словам, в Украине, например, российские войска удерживают территории благодаря большим ресурсам, а Израиль для борьбы с ХАМАС мобилизовал свое население. Несмотря на это в Пентагоне, видимо, игнорируют эти реалии на свой страх и риск, особенно сейчас, когда на другом театре военных действий назревают проблемы, а Китай проводит модернизацию и наращивание военной мощи.

"Мы должны усвоить уроки войны в Персидском заливе и признать, что производство оружия должно быть быстрым и масштабным производиться, а численность вооруженных сил имеет значение", — подытожил Феррари.

Ранее Фокус перевел статью Майкла Кройцера о новом кибернетическом ведомстве в Соединенных Штатах. В материале эксперт отметил, что кибернетика слишком большая, динамичная и важная сфера, чтобы ограничивать ее рамками Министерства обороны США.