Появились первые спутниковые снимки с места падения Ил-76 под Белгородом (фото)

По данным журналистов, след, оставленный самолетом при падении, растянулся на примерно 500 метров.

В сети появились первые спутниковые снимки с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Соответствующие фото опубликовала компания Planet Labs, передает проект "Схемы".

На изображениях отчетливо видно место катастрофы Ил-76, а след, оставленный самолетом при падении, растянулся на примерно 500 метров, отмечают журналисты. При этом тел 65-и украинских военнопленных, о которых заявляла российская сторона, на фото не видно.

Спутинковые снимки с места падения Ил-76 Фото: Схемы Падение Ил-76 в Белгородской области Фото: Схемы

Авиакатастрофа с участием Ил-76 в Белгородской области — что известно

24 января в Белгородской области РФ произошло падение российского Ил-76 вблизи села Яблоново. Российские власти утверждают, что на борту находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, обвиняя Украину в уничтожении самолета.

Официальные источники в ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января был запланирован обмен. Тем не менее, заявление о наличии украинских военнопленных на борту не подтверждается разведкой. ГУР также указали, что на борту могли быть как ракеты, так и члены экипажа, включая российских чиновников, но ФСБ в последний момент запретила им садиться на самолет.

В связи с инцидентом СБУ открыла уголовное производство, а Украина призывает к проведению международного расследования, хотя Москва выступает против этой инициативы и до сих пор не предоставила фото тел военнопленных, якобы погибших в авиакатастрофе.