В Украине осудили мужчину, которого врачи признали ограниченно годным: как его наказали

Мужчина находился в резерве, но брать повестку отказался. Позже он заявил, что раскаивается.

В Украине осудили резервиста, который не захотел служить в ВСУ. Об этом известно из приговора Заречненского районного суда Ровенской области от 4 декабря 2023 года.

Уроженец поселка Заречное является военнообязанным, его имя и возраст неизвестны. Утром 22 июня он был уведомлен о призыве в Вооруженные силы, но в назначенное время в ТЦК не явился. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что не пошел в военкомат умышленно, но искренне раскаивается.

Из приговора известно, что обвиняемому пытались вручить повестку, но он отказался ее подписывать и получать. За день до этого, 21 июня, уклонист был признан ВВК ограниченно годным к военной службе.

Также из документа понятно, что украинец имел военный билет и стоял на учете как резервист. То есть, вероятно, имеет военное образование или уже проходил службу ранее.

Суд назначил мужчине наказание — заключение на три года. Однако его освободили от отбывания с испытательным сроком на один год.

Напомним, Фокус разобрался, каким категориям украинцев не грозит мобилизация в соответствии с новым законопроектом.

Во Львовском ТЦК 31 января заявили, что теперь их сотрудники будут "вооружены" нагрудными камерами. Такое изменение направлено на то, чтобы было легче объективно разбираться в возможных конфликтах с гражданами.