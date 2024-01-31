Для конфликтных ситуаций: во Львовской области сотрудники ТЦК будут носить бодикамеры

Как отметили во львовском областном ТЦК и СП, камеры будут записывать работу военкомов и их общение с лицами мобилизационного возраста. Записи будут попадать в территориальный центр комплектования.

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В Львове и области окрестностях сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут носить нагрудные камеры (бодикамеры). Об этом в среду, 31 января, сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

В ТЦК мотивируют установку камер, тем что это поможет объективно разобраться в конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть между сотрудниками ТЦК и лицами мобилизационного возраста.

"Во время патрулирования видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях", — говорится в сообщении ТЦК.

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В ТЦК также обратились к гражданам мобилизационного возраста, которые не приходят в территориальные центры комплектования с начала полномасштабного вторжения России.

"Обращаемся к гражданам, которые не сознательно относятся к выполнению своих конституционных обязанностей и почти за два года полномасштабной войны до сих пор не стали на воинский учет, оправдывая свою безответственность повторением сообщений и тезисов, которые активно распространяются вражескими ИПСО и направлены на срыв мобилизационных мероприятий", — говорится в сообщении.

Напомним, что в опубликованном на сайте Верховной Рады новом законопроекте есть отдельный пункт, который касается выдачи повесток гражданам. Врученными они будут считаться в двух случаях.

30 января текст документа появился на сайте Верховной Рады 30 января и он содержит колоссальное количество нововведений, которые касаются мобилизации.