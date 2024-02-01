Переодеваются в животных: в ГПСУ рассказали, как уклонисты пересекают границу

По словам начальника группы инспекторов ГПСУ Дмитрия Гатенюка, лица, уклоняющиеся от мобилизации, маскируются под диких животных и плавают в холодных течениях, лишь бы не попасть в ВСУ.

Холода не останавливают украинских уклонистов — с помощью гидрокостюмов с ластами они переплывают быстротечные реки, которые не замерзают, чтобы незаконно пересечь государственную границу. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник группы инспекторов Госпогранслужбы (ГПСУ) Дмитрий Гатенюк.

В холодные месяцы беглецы не боятся плавать по рекам, предпринимая "креативные" решения. Так, пограничники в Винницкой области сталкиваются с ежедневными задержаниями новых уклонистов, включая тех, кто ночью маскируется под диких животных.

Пограничники пункта Могилев-Подольский рассказывают, чтобы достичь ближайшего молдавского населенного пункта, уклонисты готовы преодолевать несколько сотен метров холодных водных преград.

"Некоторые под одеждой надевают гидрокостюмы, подходят к берегу Днестра, раздеваются и пытаются преодолеть государственную границу", — рассказывает начальник группы инспекторов Дмитрий Гатенюк.

Пограничники, используя дроны, успешно выявляют отчаянные попытки уклонистов, что существенно снижает шансы уклонистов на успешное бегство.

На данный момент за подобные попытки преодоления границы уголовной ответственности нет, рассказывают пограничники. При задержании нарушителей направляют в территориальный центр контроля (ТЦК), а наложенные штрафы остаются небольшими. Пограничники утверждают, что ужесточение уголовных наказаний могло бы значительно снизить количество попыток нарушения государственной границы.

Напомним, в случае игнорирования военнообязанным своих обязанностей, согласно новому законопроекту о мобилизации, руководитель ТЦК должен в течение 5 дней направить гражданину в электронной или бумажной форме письмо с уведомлением о требовании о выполнении обязанности. ТЦК может обратиться в суд, если человек не явился в военкомат в течение 10 дней.

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации повестки военнообязанным могут присылать через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.