Меньше ресурса - больше урона: Залужный рассказал, какая стратегия поможет Украине победить

По словам Главнокомандующего ВСУ, каждая война имеет свою уникальную стратегию и главное правильно ее выстроить. Сейчас крайне важно следить за прогрессом, который кардинально меняет классическое восприятие боевых действий.

Украине необходимо внести важные изменения к подходу ведения боевых действий, чтобы одержать победу над российскими оккупантами. Для этого необходимо быть более мобильными в тактике и средствах. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для CNN.

По его словам, практически 80 лет прошло с последних битв Второй мировой войны и именно она стала основной для стратегического видения будущих противостояний.

В современном мире наблюдается скоропостижное развитие авиации, ракет, космических средств и так далее, однако стратегия победы по-прежнему состоит в уничтожении противника и освобождении или захвате территорий.

"При этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и военной техники, которая использовалась. Конечно, знания основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить для решения двух главных задач", — заявил Валерий Залужный.

Первая из задач может показаться второстепенной, говорит Главнокомандующий. Состоит она в подготовке военачальника к будущей войне. Необходимо предвидеть то, каким будет начало вероятных боевых действий, ведь именно этот фактор позволяет не только выдержать удар, но и предоставить достойный ответ противнику — уничтожить его ударные группировки и выиграть время, чтобы перехватить инициативу. В этом деле много рисков, считает Валерий Залужный, ведь есть только один шанс дать отпор, имея меньше сил и возможностей.

Вторая задача является основной. Она состоит в том, чтобы своевременно выяснить требования, которые выдвигает война. Связано это также с развитием технического прогресса. Соответственно, Главнокомандующий убежден, что каждая война нуждается в правильно выстроенной уникальной стратегии. Это позволяет в новых условиях уже найти тот самый путь к победе.

При этом существующие доктрины отбрасывать нельзя, говорится в сообщении, ведь они досконально описывают процесс подготовки и ведения операций. Они постоянно меняются и наполняются новым содержимым.

"Итак, с учетом требований сегодняшнего дня, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения победы. Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять широкий спектр задач, который постоянно растет", — продолжает Валерий Залужный.

В результате, как подытожил Главнокомандующий ВСУ, при помощи меньшего количества ресурсов можно будет наносить противнику максимальный урон. Это поможет не только победить, но и обезопасит от агрессии в будущем.

Напомним, 29 января в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.

30 января британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники утверждало, что Зеленский готовится к серьезной перестановке в высшем военном командовании.