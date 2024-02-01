Беспилотники могут помочь Украине выйти с позиционной войны, — Залужный

По словам Главнокомандующего ВСУ, применение беспилотников на поле боя значительно уменьшает потери, ведь управление происходит дистанционно. Также это позволяет массировано атаковать противника внезапно.

Современные технологии кардинально меняют стратегию ведения боевых действий. Большую роль в этом плане отыгрывают БПЛА, которые активно используются обеими воюющими сторонами на поле боя. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для CNN.

По его словам, именно беспилотники вместе с другими новыми видами вооружений могут являться единственным инструментом, чтобы выйти с позиционной войны, которая является для украинской стороны невыгодной.

Сегодня есть несколько факторов, которые сильно влияют на решение по поиску новых форм применения Сил обороны. Это: нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, российские провокации, истощение ресурсов у союзников, неэффективность санкций, ограниченный мобилизационный ресурс, а также неопределенность в масштабе боевых действий.

"Учитывая сказанное выше, а также в соответствии с условиями войны сегодняшнего дня, едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных средств, которые быстро развиваются", — заявил Главнокомандующий ВСУ.

По его мнению, если воспользоваться возможностями прогресса, то это приведет не только к победе Украины, но и к экономии ресурсов для всех. Необходимо увеличить возможности БПЛА и других технологических систем, которые положительно влияют на дальнейшие боевые действия.

Также такое решение помогло бы решить ряд ключевых проблем в организации ведения боевых действий. Валерий Залужный заявил, что благодаря беспилотным и другим новым технологиям можно будет повысить степень бесконтактности противостояния и тем самым снизить уровень потерь, ведь управление происходит дистанционно. Также в выполнении боевых задач будут реже применяться традиционные средства поражения, среди которых тяжелая боевая техника.

Оккупанты будут получать внезапные массированные удары различным важным объектам, подытожил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в этой же статье Валерий Залужный рассказал, какая стратегия поможет Украине победить. По его словам, каждая война имеет свою уникальную стратегию и главное правильно ее выстроить. Сейчас крайне важно следить за прогрессом, который кардинально меняет классическое восприятие боевых действий.