24 Shahed атаковали Украину ночью: есть попадания, Кривой Рог частично остался без света (фото)

Силы обороны уничтожили 11 вражеских БПЛА в пределах Херсонской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей. По последней оккупанты направили свой основной удар, целились в объекты критической инфраструктуры.

В ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 24 ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Силы обороны уничтожили 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

Как отметили в ПС, противник атаковал украинские территории дронами с направлений Приморско-Ахтарск — РФ. и Чауда — Крым.

"В частности удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине. По меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локально потеряны", — говорится в сообщении.

Обстрелы Днепропетровской области

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью 2 февраля страна-агрессор атаковала город ударными БПЛА.

По его словам, на соответствующем направлении силы ЧВК "Восток" сбили 3 беспилотника, однако враг попал по критической инфраструктуре Кривого Рога.

В результате атаки российских оккупантов без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе — часть больниц, садиков, школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.

Как отметил Вилкул, для устранения последствий были оперативно задействованы все службы города и по состоянию на 07:00 удалось восстановить подачу электричества 60 тысячам абонентов, все больницы — с электроэнергией.

"Возобновил работу троллейбус и городской трамвай. Скоростной пока не работает. На 2-х шахтах было заблокировано 113 шахтеров, организована спасательная операция, на данный момент в одной шахте осталось 19 шахтеров", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Также председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в Никопольском районе противник атаковал из тяжелой артиллерии Марганец и Мировскую громаду, обошлось без пострадавших.

Атака ВС РФ в Херсонской области

Как сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки враг совершил 279 обстрелов, выпустив 1606 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

"По городу Херсон враг направил 26 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", — отметил глава ОВА.

Прокудин добавил, что из-за российской агрессии погибли 2 человека, еще 6 — получили ранения.

ППО работала на Кировоградщине

Председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович заявил о работе противовоздушной обороны в городе Кропивницком и Кропивницком районе Кировоградской области. Предварительно — обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

Как сообщил 2 февраля председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, около 17 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага, в частности: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое и другие.

Кроме того, авиационные удары российские оккупанты нанесли вблизи сел Колодязное, Синьковки, Песчаное.

Синегубов добавил, что около 2:30 в Изюмском районе зафиксировали попадание вражеского БПЛА. Предварительно — без пострадавших.

Также, как отметил глава военной администрации, в 11:00 в городе Волчанск в результате вражеского артиллерийского обстрела были повреждены по меньшей мере 4 частных дома, хозяйственные постройки и гаражи.

Кроме того, в 12:55 в результате ударов тремя КАБами в с. Ольховатка Купянского района уничтожены здания и сооружения агропредприятия, повреждены 9 частных домовладений, линии электросетей. Синегубов отметил, что пострадавших нет.

"Энергетики восстановили электроснабжение для более 1600 потребителей Богодуховского района, которые были обесточены в результате вражеских обстрелов. Остается обесточенными 64 населенных пункта — 15600 точек учета", — сообщил он.

Напомним, ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что Российская Федерация продолжает терроризировать мирное население Херсонщины, обстреливая гражданские объекты и сбрасывая авиационные бомбы. Особенно от применения 500-килограммовых КАБов страдает Бериславский район, а в частности Берислав, Новоберислав, Змиевка и Миловская громада.