За госизмену: в РФ посадили 12 исследователей гиперзвуковых технологий, — ВВС

С момента публичного анонса о наличии у РФ гиперзвукового оружия ФСБ начало задерживать ученых в различных научных институтах. По утверждению юристов, они задерживали физиков, которые не имели отношения к гиперзвуковому вооружению.

За последние 6 лет российская ФСБ обвинила в государственной измене более 10 ученых-физиков. Их стали активно сажать за решетку с 2018 года, когда Владимир Путин начал рекламировать гиперзвуковое вооружение. Об этом сообщает русская служба BBC.

Журналисты издания рассказывают об историях посаженных ученых со слов родственников и коллег. Впервые президент РФ Владимир Путин заговорил о гиперзвуковых комплексах в 2005 году, а уже в 2018 году во время послания федеральному собранию он представил российские гиперзвуковые ракеты. Параллельно с этим он показывал анимационный ролик, как гиперзвуковые ракеты летели в направлении США.

"Оно будет практически неуязвимым, а скорость будет гиперзвуковой. Оно будет как метеорит", — рассказывал тогда Владимир Путин.

С момента публичного анонса также попало за решетку с десяток российских ученых, которые занимались гиперзвуковой тематикой. Всех задержали по обвинению в государственной измене. Сотрудники ФСБ задержали ученых в:

Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш);

Центральном аэрогидродинамическом институте;

Институте теоретической и прикладной механики Сибирского подразделения РАН.

По словам одного из собеседников издания, Путину следователи лично докладывали по каждому задержанию. Адвокат Евгений Смирнов говорит, что сотрудники ФСБ в частных разговорах говорили, что аресты и обвинения в продаже государственной тайны по гиперзвуковому оружию происходят "по высокому желанию".

"Ученые из Новосибирска никогда "Кинжалом" не занимались. Они занимались фундаментальными исследованиями и разработками. Все те, которые по гиперзвуковому оружию были арестованы, они и близко не стояли к нему", — заявляет бывший сотрудник ЦНИИМаш Владимир Лапыгин, который тоже был осужден за государственную измену, а в 2020 году его досрочно освободили.

Подтверждает слова Лапыгина и адвокат Смирнов, который говорит, что ученые изучали именно физические процессы, которые возникают на гиперзвуковых скоростях. Поэтому юрист считает, что цель ФСБ заключается в том, чтобы продемонстрировать "охоту" на российские гиперзвуковые технологии со стороны шпионов.

В общем известно о по меньшей мере 12 задержанных ученых: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк, Валерий Звегинцев, Владислав Галкин, Анатолий Губанов и Валерий Голубкин. Еще фамилии трех ученых не раскрывают, а Владимир Кудрявцев, Роман Ковалев и Дмитрий Колкер умерли после следствия.

Ученые публиковались в различных зарубежных научных журналах, участвовали в международных семинарах и конференциях. Экспертные комиссии не раз проверяли публикации на наличие в содержании государственной тайны, но этого там не обнаруживали. Однако это не помешало ФСБ завести уголовные дела, потому что они находили в публикациях государственную тайну.

По словам Смирнова, почти все уголовные дела по государственной измене развивались одинаково. Приходили сотрудники ФСБ, искали среди международных проектов за 10-15 лет и искали то, что "максимально подходит".

"Задача была не найти виноватых, а в каждом институте посадить по несколько человек", — утверждает юрист.

Напомним, 13 января в РФ нашли фрагмент аэробаллистической ракеты "Кинжал", которая упала на российской территории.

23 января СМИ писали, что известно о ракете "Контакт" для МиГ-31, которая может быть предшественником "Кинжала".