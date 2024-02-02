Энергетический террор: Гуменюк озвучила приоритеты россиян во время ударов по Украине

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник находится в "творческом поиске" новой тактики, которая позволила бы ему атаковать мирные города. Оккупанты исходят из возможностей, которые у них сегодня есть.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного воздушного вооружения. Приоритет расставлен на объекты критической инфраструктуры. Об этом заявила начальника объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 2 февраля.

По ее словам, энергетический террор со стороны противника не останавливался. Противник хочет сделать все, чтобы объекты критической инфраструктуры были полностью уничтожены, поэтому и производит атаки.

"Несмотря на то, что у нас сейчас на юге Украины достаточно умеренная зима, враг все равно не прекращает энергетический террор. Объекты критической инфраструктуры остаются для него приоритетом", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно начальница пресс-центра ОК "Юг" добавила, что сейчас российские оккупанты находятся в так называемом "творческом поиске" новой тактики, при помощи которой и собираются атаковать Украину дальше. Они исходят из тех возможностей, которые у них есть сегодня.

"В частности, наша боевая работа, к примеру, по левобережью Херсонщины, привела к потере очередного пункта боеснабжения. В связи с этим видим снижение количества артиллерийских обстрелов. Россияне начинают искать другие способы, которыми могут нанести удары по нашим мощностям", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали украинские регионы при помощи дронов-камикадзе Shahed. Всего было запущено 24 воздушных объекта и Силы обороны уничтожили 11 вражеских БПЛА в пределах Херсонской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей. По последней оккупанты направили свой основной удар, целились в объекты критической инфраструктуры.