Италия заказала 4 ЗРК SAMP/T NG: что известно о модернизированном комплексе ПРО

В основе комплекса лежат зенитные ракеты Aster 30 и новый радар. Благодаря обновлениям, SAMP/T NG может обнаруживать цели на расстоянии более 350 км, а сбивать в радиусе 150 км.

Европейская организация совместного сотрудничества (OCCAR) в сфере вооружений подписала контракт на четыре системы противоракетной обороны SAMP/T NG для Италии. Об этом сообщает Defense News.

Страны-члены НАТО продолжают модернизировать противоракетную защиту. Итальянская армия получит модернизированные ПРО SAMP/T NG с зенитными ракетами Aster. Вторжение РФ в Украину вызвало у многих европейских стран острую потребность усилить ПВО, а также получить комплексы на замену тех, что были переданы Украине.

В заявлении OCCAR указывается, что глобальный контекст демонстрирует важность предоставления обновленных систем ПВО, чтобы иметь возможность противостоять все более сложным угрозам.

SAMP/T NG — это французко-итальянский противоракетный комплекс, который оснащен зенитными ракетами Aster нового поколения. Также обновлению подвергся многофункциональный радар, который может производиться итальянской Leonardo или французской Thales. Главным подрядчиком заказа является французско-немецкое предприятие Eurosam. Они заявляют, что Италия начнет получать новые комплексы с 2025 года.

Состав дивизиона ЗРК SAMP/T Фото: MBDA

Радиус действия ЗРК SAMP/T NG составляет 150 км для перехвата цели и более 350 км для обнаружения целей. Зенитной ракетой выступает Aster от MBDA. Боеприпас является двухступенчатым и весит 450 кг. Его скорость может достигать 4,5 Маха. При этом Aster способен выполнять высокоскоростные маневры. Комплекс состоит из:

радара;

модуля командования и управления;

шесть пусковых установок по 8 ракет Aster 30.

Для функционирования зенитно-ракетного комплекса требуется 20 членов экипажа.

Напомним, 26 января во Франции опровергли заявление РФ об уничтожении ЗРК SAMP/T.

8 ноября в Украине впервые засветили ЗРК SAMP/T.