Дроны РФ атаковали две подстанции "Укрэнерго": без света были около 100 тысяч человек

Как отметили в компании, из-за вражеской атаки обесточивались бытовые и промышленные потребители в городе Кривой Рог и в Днепровском регионе. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после разрешения военных.

Российские оккупанты в ночь на 2 февраля нанесли удары дронами-камикадзе типа Shahed по подстанциям "Укрэнерго". Об этом национальная энергетическая компания сообщила в Telegram.

"В ночь на 2 февраля российскими БПЛА были целенаправленно атакованы 2 подстанции НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании рассказали, что в результате российских ударов на одной из подстанций было повреждено оборудование. Благодаря установленной защите удалось избежать пожара, персонал не пострадал.

Жителям Кривого Рога восстанавливают электроснабжение жителям Кривого Рога

Как отметили в компании, из-за вражеской атаки обесточивались бытовые и промышленные потребители в городе Кривой Рог и отдельные промышленные потребители в Днепровском регионе. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после разрешения военных.

"Продолжается подпитка потребителей по резервным схемам", — отмечают в "Укрэнерго".

Удалось освободить заблокированных шахтеров

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что все 113 шахтеров, которые были заблокированы в шахтах из-за атаки российских оккупантов, сейчас на поверхности.

"Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам КЖРК и Арселора", — добавил он.

Обстрел Кривого Рога беспилотниками

Ранее Вилкул заявил, что ночью 2 февраля страна-агрессор атаковала Кривой Рог ударными БПЛА и попала по критической инфраструктуре города.

Также председатель Совета обороны города добавил, что в результате атаки российских оккупантов без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе — часть больниц, садиков, школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.

Как отметил Вилкул, для устранения последствий были оперативно задействованы все службы города и по состоянию на 07:00 удалось восстановить подачу электричества 60 тысячам абонентов, все больницы — с электроэнергией.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 24-мя ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Силы обороны уничтожили 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.