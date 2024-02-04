Циничный маневр: у Байдена раскритиковали законопроект о помощи Израилю без поддержки Украины

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация Байдена решительно против шага, который не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что не поддержит законопроект о помощи Израилю, если к нему не добавится и финансирование Украины. Представители Байдена назвали такой подход "циничным политическим маневром" республиканцев. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев администрация совместно с двухпартийной группой вела работу над соглашением относительно национальной безопасности, призванном обезопасить границы США, а также поддержать Украину и Израиль.

По словам Карин Жан-Пьер, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру.

"Мы решительно выступаем против этой выходки, которая не обеспечивает защиту границы и ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защититься от агрессии Путина", — отметили представители администрации.

Голосование за 17,6 млрд долларов для Израиля

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в субботу, 3 февраля, заявил, что на следующей неделе Палата представителей проголосует по законопроекту о выделении Израилю 17,6 млрд долларов помощи без дополнительных условий. Такой шаг, вероятно, затруднит усилия других сенаторов относительно помощи Украине.

Напомним, что в ЕС согласовали помощь для Украины на €50 млрд и преодолели сопротивление Венгрии. Киев получит финансирование, при этом средства для Венгрии не разморозят.

Также сообщалось, что, по словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Будапешту предоставили гарантии того, их деньги не отправят Киеву. Выделение средств должно помочь экономике Украины.