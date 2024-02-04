В Польше предупредили об активности военной авиации на границе с Беларусью: что известно

Навигационное предупреждение будет действовать в приграничных районах страны с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Польское агентство аэронавигационных услуг опубликовало навигационное предупреждение (NOTAM) о возможной активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на границе. Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года. Об этом сообщило Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши в Twitter.

"Навигационные предупреждения — незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности — рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве", — пояснили в оперативном командовании.

В Польше предупредили об активности военной авиации

Напомним, западные СМИ неоднократно писали о планах России напасть на страны НАТО. В частности, 14 января немецкое издание Bild 14 января сообщило, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ. Авторы материала утверждают, что эскалация может случиться уже в феврале этого года.

18 января, что председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий союзническими войсками в Европе Кристофер Каволи заявили о готовности Альянса к возможному нападению РФ.

Каволи также объявил о крупнейших за последние десятилетия учениях Альянса, которые по сценарию предполагают конфликт с "практически равным противником". В частности, речь идет о гипотетическом нападении России на территорию союзников, что активирует статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Фокус также писал 2 февраля, что польское Бюро национальной безопасности планируют восстановить военно-морскую базу Хель, где будут базироваться новейшие фрегаты, которые сейчас строятся в стране.