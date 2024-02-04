Рассылка онлайн-повесток: Рада требует объяснений от Минобороны

По словам представителя профильного комитета Егора Чернева, механизм рассылки повесток в электронных кабинетах может не сработать, поскольку не у всех военнообязанных граждан есть доступ в интернет.

Верховная Рада выражает желание получить разъяснения от Министерства обороны относительно нового законопроекта о мобилизации, особенно в отношении предложения о рассылке повесток через электронный кабинет призывника. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Парламентарий пояснил, что не все люди обладают современными гаджетами и имеют доступ в интернет.

"Снова изменили способ получения повесток, теперь они доступны через электронный кабинет для военнообязанных. Мы хотим получить ясность от Министерства обороны относительно этого обновления, учитывая, что не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам", — заявил депутат.

Чернев также подчеркнул важность вопроса о возможной необходимости введения принудительных мер для граждан, выезжающих за границу. Он пояснил, что речь идет о возможном лишении права на консульские услуги.

"Мы хотели бы услышать позицию Министерства иностранных дел по этому вопросу. Во-первых, способны ли наши консульские службы эффективно реализовать эти меры. Во-вторых, насколько эффективны будут такие действия: вернутся ли люди, или же они будут утеряны навсегда", — добавил чиновник.

Мобилизация в Украине — последние новости

Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военского учета и прохождения военной службы.

Главное новшество обновленного законопроекта — наложение ограничений на уклоняющихся через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничение.

Кроме того, повестки в военкомат собираются отправлять через электронный кабинет.

В то же время, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил: хотя новый законопроект о мобилизации имеет много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Ранее Фокус сообщал, что ветеран АТО Евгений Дикий раскритиковал новый законопроект о мобилизации из-за одного пункта, который считает несправедливым.