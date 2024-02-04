"На днях решится судьба города": ВС РФ вошли в Авдеевку со стороны карьера, — Цаплиенко

Украинский военкор утверждает, что российским войскам якобы удалось обойти боевые порядки ВСУ и закрепиться в жилой застройке. Военнослужащий 24-й бригады "Айдар" призывает "не ныть", а командование в вечерней сводке не комментировало информацию о возможных успехах ВС РФ.

Ситуация в городе Авдеевка ухудшилась для Сил обороны Украины, поскольку ВС РФ имеют продвижение, в частности, они приблизились к главной логистической артерии украинских защитников. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на слова бойцов на этом участке фронта.

"Как утверждают мои источники в Авдеевке, ситуация в городе стала критической. Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников им остаются сотни метров", — проинформировал журналист.

Он добавил, что несмотря на всю сложность ситуации в городе, по словам военных, она не безнадежна.

"Если есть в наличии пехотные резервы, которые имеют опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать, как это было две недели назад в районе "Царской Охоты" и улицы Соборной. Фактически в эти дни решается судьба Авдеевки", — написал Цаплиенко.

Информацией о ситуации в Авдеевке поделился в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Друзья, по Авдосу скажу так — не скулите, скоро должно быть немножко солнышка", — написал он.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 февраля конкретно о ситуации в Авдеевке речь не шла. Было лишь сообщение, что на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских защитников. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

По состоянию на вечер 4 февраля на онлайн-карте боевых действий DeepState никаких изменений по ситуации в Авдеевке не внесено. Территория вблизи Авдеевского карьера отображается в статусе "неизвестный".

Карта DeepState по ситуации в Авдеевке

Напомним, что в Авдеевке все еще остаются мирные жители. Их понемногу эвакуируют сотрудники полиции, а некоторые местные жители уже имели возможность встретиться с российскими оккупантами, которые начали заходить в их дома.