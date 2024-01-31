"Маму убили, а нас тащили по земле": жители Авдеевки рассказали, как выбираются из города (видео)

Люди в основном выбираются из города пешком небольшими группами. Они тащат на себе раненых знакомых и соседей.

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В Авдеевке Донецкой области, за которую сейчас идут ожесточенные бои, все еще остаются мирные жители. Их понемногу эвакуируют сотрудники полиции подразделения "Белые ангелы". Некоторые местные жители уже имели возможность встретиться с российскими оккупантами, которые начали заходить в их дома. Об этом они рассказали правоохранителям Донетчины.

Так, жители из окрестностей Авдеевки собираются и выезжают из своих домов. Они в основном выбираются группами и пешком. На пути, когда встречают вооруженных бойцов Сил обороны поднимают руки, но потом узнают, что они — свои, и успокаиваются. Люди тащат на себе раненых односельчан.

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"В одну комнату нас согнали. Вывезите нас, пожалуйста. Наше счастье, что мы вас встретили. Мы оттуда сбежали. Прицепили белую тряпку на палку, а когда стихло, мы бегом-бегом сюда", — рассказывает раненая женщина украинским правоохранителям.

Жители говорят, что к ним начали заходить россияне и приказали сдать всем паспорта и телефоны и согнали всех в один подвал.

"На соседей смотрели — те не выезжают, и те не выезжают. Думали, все наладится, не хотели дома бросать. Уезжать некуда. Почему-то не думали, что так все будет. Возвращаться некуда", — рассказывают жители.

"Был полный ужас. Когда начали заходить русские, начался армагеддон — кровь, смерти и грабежи. Вышли на ребят, которые вывозят всех, и они нас вывезли. Я думаю в Авдеевку не возвращаться. Там вся моя жизнь. Я 34 года проработал в шахте. Дальнейшее наше пребывание стало там невозможным", — рассказал один из мужчин.

"Я не знаю, как мы вышли. Дай, Бог, чтобы вышли все, кто там остался. Очень много людей погибли. 18 января мы даже не поняли — ужасные крики на улице, стрельба. Они без разбора начали стрелять по окнам, потом заскакивали в дом и начинали все расстреливать. Нас всех волочили. Это, оказывается, зеки зашли, непальцы были среди них. Многие из Башкирии. По улице тащили нас, автоматами в спину тыкали. Убили мою маму. Из-за обстрелов мы ее только на 5-й день смогли похоронить в саду. Возможно, мне придется вернуться — маму перезахоронить по-человечески. Ничего не осталось", — рассказывает свою историю еще одна из женщин.

Людей из Авдеевки доставили в "Пункт несокрушимости" в Донецкой области, где их накормили, дали одежду и временный приют.

Напомним, что российские войска убили последнего жителя села Степок Сумской области — 60-летнего Александра Николаевича. В комнату, где находился этот человек, попал снаряд.

Ранее российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине. Под огонь попали 54-летний мужчина (водитель) и 68-летняя женщина (пассажирка), которые ехали в машине по дороге между двумя селами.