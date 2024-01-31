"Маму вбили, а нас тягли по землі": жителі Авдіївки розповіли, як вибираються з міста (відео)

Люди здебільшого вибираються з міста пішки невеликими групами. Вони тягнуть на собі поранених знайомих та сусідів.

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В Авдіївці на Донеччині, за яку зараз ідуть запеклі бої, все ще залишаються мирні жителі. Їх потроху евакуйовують працівники поліції підрозділу "Білі янголи". Деякі місцеві жителі вже мали нагоду зустрітися з російськими окупантами, які почали заходити в їхні оселі. Про це вони розповіли правоохоронцям Донеччини.

Так, жителі з околиць Авдіївки збираються і виїздять зі своїх домівок. Вони здебільшого вибираються групами і пішки. На шляху, коли зустрічають озброєних бійців Сил оборони піднімають руки, але потім упізнають, що вони — свої, і заспокоюються. Люди тягнуть на собі поранених односельців.

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"В одну кімнату нас зігнали. Вивезіть нас, будь ласка. Наше щастя, що ми вас зустріли. Ми звідти втекли. Причепили білу ганчірку на палицю, а коли стихло, ми бігом-бігом сюди", — розповідає поранена жінка українським правоохоронцям.

Жителі кажуть, що до них почали заходити росіяни і наказали здати усім паспорти і телефони та зігнали усіх в один підвал.

"На сусідів дивилися — ті не виїздять, і ті не виїздять. Думали, все налагодиться, не хотіли будинки кидати. Їхати немає куди. Чомусь не думали, що так все буде. Повертатися немає куди", — розповідають жителі.

"Був повний жах. Коли почали заходити росіяни, почався армагедон — кров, смерті і пограбування. Вийшли на хлопців, які вивозять усіх, і вони нас вивезли. Я думаю в Авдіївку не повертатися. Там все моє життя. Я 34 роки пропрацював в шахті. Подальше наше перебування стало там неможливим", — розповів один з чоловіків.

"Я не знаю, як ми вийшли. Дай, Боже, щоб вийшли всі, хто там лишився. Дуже багато людей загинули. 18 січня ми навіть не зрозуміли — жахливі крики на вулиці, стрілянина. Вони без розбору почали стріляти по вікнах, потім заскакували в будинок і починали все розстрілювати. Нас усіх волочили. Це, виявляється, зеки зайшли, непальці були серед них. Багато з Башкірії. По вулиці тягли нас, автоматами в спину тикали. Вбили мою маму. Через обстріли ми її тільки на 5-й день змогли поховати в саду. Можливо, мені доведеться повернутися — маму перепоховати по-людськи. Нічого не залишилося", — розповідає свою історію ще одна з жінок.

Людей з Авдіївки доправили до "Пункту незламності" на Донеччині, де їх нагодували, дали одяг і тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, що російські війська вбили останнього жителя села Степок Сумської області — 60-річного Олександра Миколайовича. У кімнату, де перебував цей чоловік, влучив снаряд.

Раніше російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині. Під вогонь потрапили 54-річний чоловік (водій) і 68-річна жінка (пасажирка), які їхали в машині дорогою між двома селами.