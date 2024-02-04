ВС РФ обстреливали Работино во время визита Зеленского, — пресс-секретарь

Сергей Никифоров напомнил, что в населенном пункте Работино ведутся активные боевые действия. Пресс-секретарь президента призвал "не драматизировать" в этой ситуации.

Россияне обстреливали населенный пункт Работино в Запорожской области, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "РБК-Украина".

"Это Работино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию", – сказал Никифоров.

Напомним, 4 февраля в Офисе президента сообщили о визите Зеленского в населенный пункт Работино в Запорожской области. Президент побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады, где заслушал доклад об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Глава государства вручил "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому, а также наградил орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" воинов. Зеленский поблагодарил военных и отметил, что гордится ими.

После визита в Запорожскую область глава государства отправился в Кривой Рог, где провел совещание по защите энергетической инфраструктуры. Президент поблагодарил всех, кто оперативно помогал возобновить энергоснабжение после недавних ударов России по территории Украины.

Фокус ранее писал, что, по мнению бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, канцлер Олаф Шольц мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и попытаться убедить его прекратить войну против Украины.

Также Фокус сообщал, что польское агентство аэронавигационных услуг предупредило о возможной активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на границе. Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.